Alarma al Poal de Manresa per presència de vespa asiàtica
El servei municipal de plagues urbanes va rebre l'any passat 30 demandes per part de ciutadans sobre aquest insecte invasor
La presència d'un niu de vespa asiàtica (Vespa Velutina) al sector del Poal de Manresa, en una propietat situada al costat d'un camí de terra paral·lel a l'eix transversal, ha alarmat veïns i passejants.
Un veí ha explicat que ho van comunicar a l'Ajuntament, que els va respondre que com que el niu es trobava en una propietat privada se n'havien d'encarregar els propietaris. De moment han construït paranys amb aigua dolça i mel dintre de recipients que atreuen els insectes i després no en poden sortir, però considera que caldria donar una altra resposta més contundent al problema. Perquè si no es fa res sortiran noves reines que crearan altres nius i continuarà l'expansió per la ciutat i l'espai natural que l'envolta.
Trenta avisos l'any passat
El control de plagues urbanes, tant en els edificis municipals com a la via pública, és una de les funcions assignades als ajuntaments. En el cas de Manresa, la memòria de l’any 2024 de la Unitat de Sanitat del consistori manresà mostra la xifra més alta registrada els darrers anys pel que fa als avisos de ciutadans per plagues de rosegadors -ratolins i rates-, paneroles, vespes i abelles.
En aquests casos l’Ajuntament té la responsabilitat de garantir la salubritat i l’absència de molèsties. Durant l’any 2024 es va realitzar un control periòdic a 57 dependències municipals. A part d’aquest servei, es van rebre 295 demandes per part dels ciutadans. Es van fer via 010, el telèfon d’atenció a la ciutadania, o bé directament a la Unitat de Sanitat.
D’aquestes 181 feien referència a rosegadors, tant rates com ratolins; 63 a paneroles; 45 a vespes o bé abelles tot i que cal tenir en compte que en 30 casos responien a la vespa asiàtica (vespa velutina); 3 a formigues i 11 per problemàtiques diverses relacionades amb altres insectes.
A Manresa s'han localitzat vespers al convent de Santa Clara, al camí dels Corrals, a can Font -darrere de les instal·lacions dels dipòsits nous, al camí que segueix el ramal de la Séquia-, a la Fàbrica dels Panyos, al Congost i en altres punts.
Depreda les abelles
La Vespa velutina afecta negativament la producció apícola, ja que depreda les abelles que integren les arnes i pot reduir o aturar temporalment l’activitat recol·lectora de les colònies.
La majoria de persones atacades per les vespes asiàtiques presenten símptomes locals de dolor, vermellor i inflamació de la zona de penetració del verí, que desapareixen després d’uns quants dies.
Cal rentar la zona de la picada amb aigua i sabó i, si es pot, aplicar gel o aigua freda.
Depreda invertebrats autòctons i genera percepció d’inseguretat pública davant la presència propera de vespers. La vespa asiàtica presenta un aspecte més fosc en comparació amb les vespes autòctones. La subespècie nigrithorax, que és la que ha arribat a Europa, presenta el tòrax negre envellutat i segments abdominals de color castany rivetejat amb una fina franja groga. Únicament el quart segment de l’abdomen és de color groc-taronja pràcticament en la seva totalitat. El cap és negre, la cara groc-taronja i l’extrem de les potes de color groc.
La Vespa velutina no és especialment agressiva amb les persones, només si es molesta el vesper, però sí que cal controlar la seva proliferació donat l’impacte negatiu en la biodiversitat.
Cal evitar, sobretot, capturar o molestar les vespes, davant del risc de picada, i mantenir-se a una distància prudencial.
