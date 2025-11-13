Capturen a l'Argentina una dona buscada per un robatori comès a Manresa fa 13 anys
En ser citada pel Jutjat Penal n. 4 de Manresa per haver sostret objectes i diners per un valor de 13.000 d'un habitatge, la dona es va fugar
La dona, que des del 2012 tenia una ordre de captura internacional vigent, va ser trobada mentre intentava entrar a l'Argentina des de Xile
Després de 13 anys escapant de la Justícia, una dona d'origen xilè acusada d'un robatori amb força en un habitatge de Manresa l'any 2012 ha estat capturada a l'Argentina. Junt amb un còmplice, van entrar en un immoble de la capital bagenca d'on van sostreure objectes de valor i diners en efectiu per un import d'uns 13.000 euros. Per aquest delicte va ser requerida pel Jutjat de Manresa, però la dona de 33 anys es va fugar. Més d'una dècada més tard, ha estat localitzada mentre intentava creuar el pas internacional Cristo Redentor, que connecta Xile amb Argentina, i ja ha estat extradida.
Els fets que se li acusen van tenir lloc el juny de 2012. Després de ser citada pel Jutjat Penal n.4 de Manresa, la imputada no es va presentar i es va donar a la fuga. Quan, durant la investigació, es va saber que havia marxat del país, el jutjat la va requerir mitjançant una ordre de captura internacional.
Després de més d'una dècada sense indicis d'on es trobava, aquest juny la Direcció Nacional de Migracions argentina va detectar que «una dona tractava d'entrar al país des de Xile», com han informat diversos mitjans sud-americans. En fer les comprovacions pertinents, els agents van descobrir que coincidia amb la descripció de l'acusada i que encara tenia la mesura restrictiva vigent. Immediatament, va ser arrestada i la van fer passar a disposició del Jutjat Federal en l'àmbit Criminal i Correccional n.1 de Mendoza, sota custòdia de la gendarmeria nacional.
En ser detinguda, es va transmetre la seva informació a les autoritats judicials de l'estat perquè formalitzessin la demanda d'extradició, que va ser autoritzada. Des de llavors, la Divisió d'Investigació Federal de Fugitius i Extradicions de la Policia Federal Argentina (PFA) van coordinar amb els respectius òrgans espanyols la seva extradició.
El passat divendres 7 de novembre, una comissió policial de l'estat es va traslladar a l'Argentina per fer-se càrrec de la custòdia de l'acusada per traslladar-la des de l'aeroport Internacional d'Ezeiza, a prop de Buenos Aires.
