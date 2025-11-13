Contes per prevenir l'homofòbia: l'associació de Famílies LGTBI+ promou la diversitat a les aules
L'entitat distribueix llibres que aborden la identitat de gènere per fomentar la convivència i la igualtat
Nia Escolà (ACN)
A en Leo li encanta disfressar-se: de pirata i de superheroi. Però també li agrada posar-se una faldilla. Quan ho fa, sovint el confonen amb una nena. Un nen no pot portar faldilla? Aquesta és la pregunta que planteja el conte 'La faldilla lila d'en Leo', que aquesta setmana s'ha explicat a l'escola Valldaura de Manresa. El centre participa en la campanya 'Contes a l'escola', impulsada per l'associació de Famílies LGTBI+, amb l'objectiu de normalitzar la diversitat familiar i de gènere. "Si existeixen llibres per parlar del dol o de la separació, per què no per parlar sobre la diversitat afectiva i de gènere?", reflexiona Carla Álvarez, presidenta de l'associació, que defensa els llibres com una eina essencial per fomentar el respecte.
Les aules -com el món- són molt diverses. Tot i això, segons Àngels Mas, mestra de Primària a l'escola Valldaura, els docents sovint troben a faltar llibres que reflecteixin aquesta diversitat. Per això, en declaracions a l'ACN, qualifica de "regal" la campanya 'Contes a l'escola' de l'associació de Famílies LGTBI+, ja que, a través del debat i la reflexió, permeten "trencar amb idees establertes".
La iniciativa ofereix un catàleg de llibres adaptat a cada etapa escolar, tant de Primària com de Secundària. I els llibres seleccionats aborden temes com la identitat de gènere, les diferents tipologies de família i la llibertat d'expressió personal, des d'una mirada propera i positiva.
Segons la presidenta de l'associació, la iniciativa no només ajuda a normalitzar les famílies homoparentals, sinó que també contribueix a oferir referents a tots els infants, sigui quin sigui el seu model familiar.
La directora del centre, Marta Ferrer, reconeix que algunes famílies han rebut la iniciativa amb cert recel. "Hem de procurar que l'escola sigui un espai de respecte i segur. Així, aquí podem parlar de temes que, per motius culturals o religiosos, no es tracten a casa. A l'escola cal donar peu a la reflexió i al debat", afirma.
El llibre com a recurs per trencar esquemes
A través dels contes, els infants poden connectar amb el seu entorn, qüestionar estereotips, crear referents positius, fomentar l'empatia i generar debat. D'aquesta manera, es contribueix a normalitzar la diversitat des de la infància.
"No volem imposar res; volem que es respecti. Que un nen pugui portar faldilla hauria de ser tan normal com portar pantalons. Però això encara no està normalitzat. Treballar-ho des d'Infantil ajuda a garantir que, quan arribin a l'adolescència, ja hagin interioritzat el respecte", afegeix Mas. De la seva banda, la presidenta de l'associació de Famílies LGTBI+ subratlla que del que es tracta és tan senzill com mostrar la normalitat. "Els infants s'han de sentir recolzats i reflectits. Hem de fer de mirall i continuar amb aquesta tasca de visibilització fins que ja no calgui. Aquest és el nostre objectiu", explica.
En aquest sentit, recorda que a dia d'avui els infants encara creixen en un món heteropatriarcal i heteronormatiu, sense trobar referents en el seu dia a dia, ni en dibuixos animats, ni en sèries o pel·lícules. "La millor eina és la prevenció. Treballem perquè l'educació sigui un dels pilars per combatre aquests discursos i construir una societat més justa, igualitària i inclusiva", conclou.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho