Creen un himne per al mercat de segona mà infantil MiniPop de Manresa
Va néixer de la mà del Ualapop del barri de la Carretera de Santpedor
L’Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor, de Manresa, juntament amb el Pla de Desenvolupament comunitari ha presentat el primer himne oficial del MiniPop, el mercat de segona mà infantil del barri, creat íntegrament amb intel·ligència artificial, tant en la lletra com en la melodia.
El MiniPop va néixer de la mà del Ualapop, el conegut mercat de segona mà organitzat pel barri, amb la voluntat d’oferir una versió pensada especialment per als més petits. Amb el temps, aquesta proposta s’ha anat consolidant com una activitat familiar que fomenta la reutilització, la sostenibilitat i l’aprenentatge en valors.
Ara, amb la creació del seu himne oficial, el MiniPop fa un pas més per dotar-se d’una identitat pròpia i fer créixer el projecte. Des de l’associació expliquen que “volem que el MiniPop es consolidi com un esdeveniment de referència a la ciutat, un espai on infants i famílies comparteixin una experiència divertida, educativa i solidària”.
Sonarà durant el mercat
L’himne, que reflecteix l’esperit alegre i comunitari de la iniciativa, es podrà escoltar en línia escanejant el codi QR disponible als cartells i materials promocionals, i també sonarà durant la celebració del mercat.
El MiniPop se celebrarà el dissabte 29 de novembre, a partir de les 10 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. Els organitzadors conviden totes les famílies a participar-hi, a vendre o intercanviar joguines, llibres i roba, i a gaudir de tallers, jocs i activitats per a totes les edats.
Els adults també hi trobaran un taller d’upcycling, per aprendre a donar una segona vida a la roba que ja no utilitzen.
Aquesta iniciativa, pionera a Manresa, reforça el compromís de l’associació amb la innovació, la sostenibilitat i la dinamització comunitària. L’himne també es podrà escoltar a través de les xarxes socials de l’associació.
