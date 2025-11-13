Els Comuns porten al Parlament la manca de cateterisme les 24 hores a Althaia
David Cid demana garantir que es puguin extreure de forma urgent coàguls de sang en cas d'ictus o infart a Manresa
El grup parlamentari dels Comuns ha presentat una proposta de resolució perquè l'hospital Sant Joan de Déu, de la Fundació Althaia de Manresa, pugui extreure de forma urgent coàguls de sang en cas d'ictus o infart les 24 hores del dia 365 dies a l'any.
El portaveu del grup dels Comuns, David Cid, ha explicat en roda de premsa que l'acció parlamentària va acompanyada d'una recollida de signatures per garantir, en el termini màxim d'un any, que Althaia es doti d'un pla específic per poder prestar atenció continuada de cateterisme a les urgències vasculars amb el servei i els professionals necessaris.
Cid, acompanyat de Marcel Colell, de l'executiva territorial; Xavier Carrasco, regidor de Navarcles En Comú, i Laura Massana, portaveu de Manresa en Comú, ha assegurat que la seva formació política treballarà, a més, per garantir que els trasllats per derivació urgent des d'Althaia a altres centres hospitalaris en faci "amb immediatesa, dotant la regió sanitària dels equips de transport sanitari, terrestre i aeri, del SEM, necessaris per evitar situacions de risc vital.
Rapidesa crucial
La proposta de resolució serà tractada per la Comissió de Salut. Els Comuns recorden que en els casos greus d'infart o ictus la rapidesa de la intervenció és crucial, ja que com més temps passa sense que la sang circuli augmenta el risc de pèrdua d'autonomia o, fins i tot, risc de mort. "Cada 30 minuts que passen sense actuar augmenta un 10% la possibilitat de seqüeles greus o morts". Per contra, "hi ha una tècnica ràpida i gens invasiva, el cateterisme, una cirurgia mínima que consisteix en extreure el coàgul de sang a través d'un catèter".
L'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, de referència per a més de 270.000 persones de les comarques centrals "no està preparat per fer cateterismes d'urgència i els afectats han de ser traslladats a la Mútua de Terrassa o a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Trasllat insuficient
Tenint en compte que en cas d'ictus o infart el temps de resposta és determinant, els Comuns denuncien que "els mitjans actuals de trasllat de pacients en aquestes comarques no és prou efectiu: el servei d'helicòpters del SEM, que en teoria opera les 24 hores tots els dies per traslladar pacients des d'Althaia als hospitals que sí tenen els serveis, de nit està limitat a un helicòpter, mentre que de dia n'hi ha 4. I estadísticament el 50% d'urgències es produeixen a la nit".
Afegeixen que el transport sanitari del SEM i la cobertura a les comarques centrals "és insuficient, més encara en un territori molt extens i dispers, amb un envelliment creixent de la població i on sovint hi ha greus problemes de trànsit per la mobilitat territorial (C16 i C55) i per arribar a Barcelona i vallesos (C58, A2 i A7)".
Dèficit de serveis
A més a més demanen que es garanteixi l'accés als serveis sanitaris programats i no urgents a tot el territori quan no es disposa de vehicle privat "especialment per les persones més grans, que viuen soles i en zones rurals amb manca de transport públic que ho permeti".
Per tot plegat consideren que "ens trobem en una situació de dèficit de serveis sanitaris essencials al territori, amb manca de cobertura per les urgències i sense solució de transport per accedir-hi". El resultat, segons els Comuns, és temps de trasllat "que poden ser molt més altes que el temps vital recomanat segons la zona on es viu".
