Una furgoneta robotitzada d'Aigües de Manresa detecta incidències al clavegueram per prevenir fuites
L’empresa ha incorporat un vehicle equipat amb un robot d’inspecció que actua als municipis on ofereix servei
Aigües de Manresa ha posat en marxa una furgoneta robotitzada per inspeccionar el clavegueram. El vehicle incorpora un robot amb càmera d’alta precisió que analitza l’estat de les canonades des de dins, detecta anomalies i permet planificar revisions abans que apareguin fuites o problemes. Aquesta eina representa un pas endavant en la gestió del sanejament, ja que facilita la prevenció i redueix el risc d’incidències greus.
Inspeccions diàries
Amb aquest nou equipament, Aigües Manresa podrà fer inspeccions diàries i elaborar els Plans Integrals de Gestió dels Sistemes de Sanejament als municipis on calgui. La combinació del robot i un tècnic especialitzat permetrà fer diagnòstics immediats sense dependre de tercers i prioritzar les actuacions segons les necessitats reals. El resultat és un servei més àgil, segur i proper al territori.
El sistema treballa integrat amb la plataforma Inloc Robotics —que processa les imatges captades pel robot— i amb el sistema de gestió GIS, que enregistra les dades a la base d’infraestructures. Aquesta combinació d’eines optimitza la planificació i la presa de decisions, reforçant el compromís d’Aigües Manresa amb la innovació i la sostenibilitat en la gestió de l’aigua i el sanejament.
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers