Un incendi amb flames de més de dos metres crema un contenidor a Manresa

El foc del carrer Barcelona s’ha pogut extingir en només 20 minuts i no ha causat danys personals ni materials a cap vehicle proper

La gran flamerada que ha afectat el contenidor del carrer de Barcelona

La gran flamerada que ha afectat el contenidor del carrer de Barcelona / Ruth Mármol

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un gran incendi ha cremat part d'un contenidor al carrer de Barcelona de Manresa, a l'altura del número 63. L'incident ha tingut lloc pels volts de les 14.50 h d'aquesta tarda. Tot i que les flames han superat els dos metres d'alçada i han deixat el contenidor de paper visiblement afectat, cap persona ni vehicle del voltant ha patit danys. L'escena, però, ha atret l'atenció dels vianants i veïns de la zona.

Els bombers actuant durant el servei

Els bombers actuant durant el servei / Ruth Mármol

Una dotació dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets per agafar el foc i assegurar la zona. Com expliquen fonts del cos, en uns vint minuts s'ha donat per extingit sense que hagi generat cap afectació més enllà del mateix contenidor.

