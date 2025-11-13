L'Escola Serra i Hunter de Manresa engega Enxaneta, un repte per promoure l'ús del català entre l'alumnat
Els infants que facin l'esforç de parlar en català i que ajudin els companys a expressar-s'hi seran caps de colla i posaran un casteller al castell de la seva classe; l'objectiu és que cada grup arribi a fer l'aleta i que coroni el seu
Regió7/G.C.
L'Escola Serra i Hunter, al barri de la Balconada de Manresa, vol potencial l'ús del català al centre. Amb aquest objectiu, aquest dimecres ha posat en marxa el projecte Enxaneta. El motiu, expliquen fonts del centre, és que "en el nostre entorn l’ús oral del català és residual, de manera que en volem potenciar la presència. De mica en mica, coneixent la llengua, busquem millorar els resultats educatius i les oportunitats socials dels nostres alumnes".
Per fer-ho, com que aquest curs el tema que lliga les diferents aules de l’escola són les festes tradicionals, des dels gegants als castellers i el correfoc, "ens hem fet nostra la proposta que van fer a l’escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar, a la qual agraïm la seva implicació". Els nens i nenes, voluntàriament, signen un compromís per esforçar-se a parlar en català al centre. Cada setmana, els infants que s’esforcin a usar la llengua catalana i que ajudin els seus companys, seran caps de colla i posaran un casteller al castell de la seva classe. Com més infants l’aconsegueixin, més alt serà el castell. "Volem que cada grup arribi a fet l’aleta, és a dir, que coroni el seu castell. El repte, per tant, és col·lectiu i de treball d’equip".
Confien a assolir la fita "i aconseguir una doble recompensa: haver-ho assolit i una sorpresa que tenim preparada", que no han revelat.
