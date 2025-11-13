El Passeig del Riu recupera els dos carrils, un cop acabada l'obra per canviar 15 metres del col·lector general
L'actuació va començar el 6 d'octubre passat i s'ha allargat més del previst per la complexitat de la intervenció
Mentre s'ha dut a terme, un sentit de la calçada ha estat ocupat amb motiu dels treballs d’Aigües de Manresa
El trànsit del Passeig del Riu de Manresa ha estat afectat durant setmanes per una actuació imprevista i urgent d'Aigües de Manresa que ha suposat canviar 15 metres del col·lector general, després de detectar-hi una fuita. Des d'ahir dimecres a la tarda, segons informació de l'Ajuntament, s'ha retirat l'ocupació d'un dels carrils i els semàfors de les obres que hi van posar per tal de donar pas alternatiu, de manera que ja es pot transitar en el doble sentit amb normalitat.
Les obres, tal com va informar a bastament aquest diari, tenen el seu origen l'agost passat. Aleshores, es va fer una cala de prospecció a la calçada, a prop de la cruïlla amb el carrer de l'Apotecari, però, el que a priori semblava una fuita poc important es va convertir en una intervenció de molta envergadura que va implicar fer un esvoranc de grans dimensions entre la calçada i el riu. La reparació es va iniciar el passat 6 d’octubre i la previsió era que quedés enllestida la penúltima setmana d'octubre. Va consistir a substituir 15 metres del col·lector general amb un bypass, és a dir, posant un tub provisional entre els dos pous del tram afectat per tal que el col·lector pogués anar treballant i es poguessin treure els 15 metres de canalització i substituir-la per tubs nous.
El col·lectiu general en qüestió que hi ha en aquest punt dona servei a una part de Manresa i també als municipis de Sant Joan de Vilatorrada i de Callús, i al nucli de Fonollosa Canet de Fals. És el que porta les aigües residuals (de les pluges, de les cases i del clavegueram) d'aquests municipis fins a la depuradora. El seu paper, per tant, és cabdal.
