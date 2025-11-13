Premi per a un jardí sec adaptat al canvi climàtic ideat per una alumna de l'Escola Agrària de Manresa
Esther Molina guanya la categoria júnior a la innovació ambiental d'un guardó atorgat per la Fundació Girbau
El projecte, que ha estat el millor de la convocatòria, l'ha situat a l'edifici La Raval de la capital del Bages
L’acte de lliurament tindrà lloc aquest dissabte, 15 de novembre, a les 5 de la tarda, al Sucre de Vic
Regió7/G.C.
Esther Molina Ruix, alumna de l’Escola Agrària de Manresa, recollirà aquest dissabte, 15 de novembre, el Premi Natura i Societat, en la categoria júnior, en un acte que se celebrarà al Sucre, a Vic. El seu treball Nou paradigma climàtic: de la gespa al jardí sec, elaborat en el marc dels seus estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), ha merescut el reconeixement al millor projecte presentat en la convocatòria que anualment obre la Fundació Girbau, una organització no lucrativa que dona suport i ajuda econòmica a accions i projectes de caràcter social, cultural i mediambiental. La proposta ajunta l’interès ambiental i social en un disseny pensat per a la cooperativa d’habitatges generacional La Raval, a Manresa.
Un jardí adaptat i comunitari
La proposta d'Esther Molina desplega un projecte de jardí adaptat als impactes del canvi climàtic i, alhora, facilitador de vincles comunitaris entre els veïns de l'espai. El treball és el projecte final del CFGS Paisatgisme i Medi Rural, perfil professional agroecologia i acció climàtica.
En el context actual del canvi climàtic, l’enjardinament a les ciutats no pot continuar basant-se en cultius o espècies vegetals que requereixin un alt consum hídric. Així doncs, el clàssic enjardinament basat en gespes i la utilització de plantes al·lòctones necessitades de reg constant i manteniment ha de donar pas a un nou tipus de jardins, basats en plantes endèmiques de menys exigència.
Molina proposa una alternativa innovadora basada en aquesta idea per aconseguir jardins adaptats. A més, la proposta es projecta dins un model d’habitatge sostenible i cooperatiu a Manresa, La Raval, fomentant d’aquesta manera la col·laboració entre veïns i comunitats, per aconseguir barris més sostenibles en relació amb els seus espais verds.
Tres espais, tres propostes
El projecte premiat considera tres espais diferents de la cooperativa d'habitatge La Raval. A la terrassa, Molina preveu la construcció de jardineres al llarg del perímetre (35 metres), on es cultivarien plantes hortícoles a l'estil d'hort urbà. L'activitat busca promoure el contacte amb elements naturals dins de la ciutat i crear un ambient comunitari de col·laboració i aprenentatge, a més de fomentar el consum local. A més, a la terra de la terrassa de l'edifici, s'instal·larà una gespa entapissant (Zoysia tenuifolia) de baix manteniment.
A la planta baixa, l'alumna proposa una jardinera que aculli plantes que poden suportar les condicions d'un jardí sec i exposat al sol. I a les jardineres de la primera planta s'optarà per plantar aromàtiques que també aguantin situacions de poca aigua i que a més puguin utilitzar-se a la cuina, com l'espígol, el romaní i la farigola.
Un centre públic al servei de l’agroecologia
L’Escola Agrària de Manresa forma part de la xarxa d’escoles agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i fa més de dues dècades que treballa per formar professionals preparats per afrontar els reptes agraris del segle XXI. Amb la mirada posada en el territori, l’alimentació sostenible i el canvi climàtic, el centre aposta per una formació arrelada, útil i transformadora.
