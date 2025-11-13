Prop de 90 parades s'han apuntat al mercat de segona mà de Valldaura, a Manresa
Aquest dissabte, 15 de novembre, de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, ocuparà el carrer de Francesc Moragas
La reutilització dels articles que tenim a casa i que ja no fem servir posant-los a disposició d'altres persones per un preu simbòlic o més econòmic, ja siguin llibres, roba, sabates, joguines o plats i olles, per posar només uns quants exemples, cada vegada té més tirada a casa nostra. Un exemple és l'èxit que tenen els mercats de segona mà que s'organitzen als barris.
Al costat del de la Carretera Santpedor, organitzat per l'associació de veïns i el Pla de Desenvolupament Comunitari, que va ser el pioner a Manresa, un altre que també té molt bona resposta és el que organitza l'Associació de Veïns de Valldaura. La quarta edició tindrà lloc aquest dissabte, 15 de novembre, de les 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia, al carrer de Francesc Moragas. També n'ha celebrat l'Associació de Veïns de Vic-Remei.
Segons fonts de l'ens veïnal de Valldaura, la quarta edició del seu mercat de segona mà ja té prop d'una norantena de parades. S'organitza en el marc de la Setmana Europea de la prevenció de residus amb la col·laboració de diferents empreses i institucions.
