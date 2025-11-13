Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Prop de 90 parades s'han apuntat al mercat de segona mà de Valldaura, a Manresa

Aquest dissabte, 15 de novembre, de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, ocuparà el carrer de Francesc Moragas

Una edició del mercat de segona mà al carrer de Francesc Moragas de Manresa

Una edició del mercat de segona mà al carrer de Francesc Moragas de Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

La reutilització dels articles que tenim a casa i que ja no fem servir posant-los a disposició d'altres persones per un preu simbòlic o més econòmic, ja siguin llibres, roba, sabates, joguines o plats i olles, per posar només uns quants exemples, cada vegada té més tirada a casa nostra. Un exemple és l'èxit que tenen els mercats de segona mà que s'organitzen als barris.

Al costat del de la Carretera Santpedor, organitzat per l'associació de veïns i el Pla de Desenvolupament Comunitari, que va ser el pioner a Manresa, un altre que també té molt bona resposta és el que organitza l'Associació de Veïns de Valldaura. La quarta edició tindrà lloc aquest dissabte, 15 de novembre, de les 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia, al carrer de Francesc Moragas. També n'ha celebrat l'Associació de Veïns de Vic-Remei.

Segons fonts de l'ens veïnal de Valldaura, la quarta edició del seu mercat de segona mà ja té prop d'una norantena de parades. S'organitza en el marc de la Setmana Europea de la prevenció de residus amb la col·laboració de diferents empreses i institucions.

Prop de 90 parades s'han apuntat al mercat de segona mà de Valldaura, a Manresa

