Investiguen una veïna de Manresa per estafar 1.860 euros a una dona de Palència amb falses mostres gratuïtes
La investigació va permetre identificar quatre persones relacionades amb el frau
Regió7 / EP
La Guàrdia Civil investiga una veïna de Manresa com una de les presumpte autora d’un delicte d’estafa, en el marc d’una operació que ha permès identificar quatre persones relacionades en un frau pel qual van es van sostreure 1.860 euros a una dona de la localitat de Villamuriel de Cerrato (Palència).
Segons ha informat la Guàrdia Civil, la víctima va ser enganyada a través d’un anunci fals de mostres gratuïtes publicat en una xarxa social. Després de contactar amb l’anunciant, va començar una conversa per missatgeria instantània en què se li van demanar diverses tasques, com donar "m’agrada" a publicacions i fer transferències bancàries a suposats comercials, amb la promesa que rebria els diners de tornada amb un percentatge de beneficis.
La dona va arribar a fer quatre transferències per un valor total de 1.860 euros, però mai no va rebre cap ingrés. Els estafadors li van dir que hi havia hagut un error informàtic i li van demanar una nova transferència de 4.660 euros, amb la promesa d’un benefici del 40%. En aquell moment, la víctima va sospitar i va presentar una denúncia.
La investigació va permetre identificar els presumptes autors: un home de 63 anys i tres dones d’entre 43 i 54 anys, de nacionalitat espanyola i búlgara, amb domicili a Barcelona, Manresa, Càceres i Minas de Riotinto (Huelva).
