Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investiguen una veïna de Manresa per estafar 1.860 euros a una dona de Palència amb falses mostres gratuïtes

La investigació va permetre identificar quatre persones relacionades amb el frau

Un agent de la Guàrdia Civil

Un agent de la Guàrdia Civil / Arxiu

Regió7 / EP

Madrid

La Guàrdia Civil investiga una veïna de Manresa com una de les presumpte autora d’un delicte d’estafa, en el marc d’una operació que ha permès identificar quatre persones relacionades en un frau pel qual van es van sostreure 1.860 euros a una dona de la localitat de Villamuriel de Cerrato (Palència).

Segons ha informat la Guàrdia Civil, la víctima va ser enganyada a través d’un anunci fals de mostres gratuïtes publicat en una xarxa social. Després de contactar amb l’anunciant, va començar una conversa per missatgeria instantània en què se li van demanar diverses tasques, com donar "m’agrada" a publicacions i fer transferències bancàries a suposats comercials, amb la promesa que rebria els diners de tornada amb un percentatge de beneficis.

La dona va arribar a fer quatre transferències per un valor total de 1.860 euros, però mai no va rebre cap ingrés. Els estafadors li van dir que hi havia hagut un error informàtic i li van demanar una nova transferència de 4.660 euros, amb la promesa d’un benefici del 40%. En aquell moment, la víctima va sospitar i va presentar una denúncia.

La investigació va permetre identificar els presumptes autors: un home de 63 anys i tres dones d’entre 43 i 54 anys, de nacionalitat espanyola i búlgara, amb domicili a Barcelona, Manresa, Càceres i Minas de Riotinto (Huelva).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
  2. Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
  3. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
  4. Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
  5. L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
  6. El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
  7. Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
  8. Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers

Santpedor aprova un projecte per a la millora de la xarxa d'aigua i digitalització del sistema

Santpedor aprova un projecte per a la millora de la xarxa d'aigua i digitalització del sistema

L’advocat general de la UE posa objeccions a l’amnistia, però avala el perdó als CDR i del Tribunal de Comptes

L’advocat general de la UE posa objeccions a l’amnistia, però avala el perdó als CDR i del Tribunal de Comptes

Com assegurar una dieta vegana saludable durant la infància

Com assegurar una dieta vegana saludable durant la infància

Sant Fruitós de Bages amplia la zona pavimentada del Cobert de la Màquina de Batre per fer-lo més accessible

Sant Fruitós de Bages amplia la zona pavimentada del Cobert de la Màquina de Batre per fer-lo més accessible

Xavi Pascual accepta convertir-se en el nou entrenador del Barça de bàsquet

Xavi Pascual accepta convertir-se en el nou entrenador del Barça de bàsquet

El Govern guanya temps per negociar Pressupostos malgrat activar la senda de dèficit

El Govern guanya temps per negociar Pressupostos malgrat activar la senda de dèficit

Alerta per vent a la Catalunya central: ratxes de més de 90 km/h a cinc comarques de la regió

Alerta per vent a la Catalunya central: ratxes de més de 90 km/h a cinc comarques de la regió

L'Estat confina les granges que crien aus de corral a l’aire lliure per la grip aviària

L'Estat confina les granges que crien aus de corral a l’aire lliure per la grip aviària
Tracking Pixel Contents