Althaia utilitza la intel·ligència artificial contra la diabetis
La bomba d’insulina disposa d'un monitor continu de glucosa en temps real i un algoritme permet ajustar l'administració
El Servei d’Endocrinologia de la Fundació Althaia, de Manresa, aposta pels sistemes més avançats per controlar la diabetis tipus 1 i millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Des de fa tres anys, ha començat a implementar de forma progressiva una tecnologia puntera que, mitjançant la intel·ligència artificial, permet regular l’administració d’insulina en funció dels nivells de glucosa de cada persona durant les 24 hores del dia. L’objectiu és mantenir la glucosa a la sang en valors estables i propers a la normalitat. Avui, 14 de novembre, és el Dia Mundial de la Diabetis.
Els sistemes integrats d’infusió d’insulina combinen una bomba d’insulina amb un sensor continu de glucosa i un algoritme capaç d’ajustar automàticament la dosi d’insulina que s’administra
La irrupció de les noves tecnologies en l’àmbit de l’endocrinologia està portant a un canvi de paradigma en l’abordatge de la diabetis. Els sistemes integrats d’infusió d’insulina combinen una bomba d’insulina amb un sensor continu de glucosa i un algoritme capaç d’ajustar automàticament la dosi d’insulina que s’administra. D’aquesta manera, el sistema pretén simular el funcionament del pàncrees, adaptant l’alliberació d’insulina a les variacions de la glucosa en sang en cada moment.
El sistema no funciona totalment de forma autònoma. Permet l’administració automàtica d’insulina en cas de nivells alts de glucosa o pot aturar la infusió d’insulina durant un interval de temps en el cas de nivells baixos de glucosa sense que la persona hagi d’intervenir.
Ara bé, és necessària la interacció de l’usuari per aconseguir una bona regulació dels nivells de glucosa. La persona ha de donar informació al sistema com per exemple el moment en què inicia una ingesta, la quantitat d’hidrats de carboni que té l’àpat o si farà exercici durant un període de temps. Amb tota la informació que el pacient introdueix i amb l’ús de l’algoritme d’intel·ligència artificial el sistema proposa una dosi d’insulina en cada situació o modula la velocitat d’infusió d’insulina. Però en última instància és la persona qui decideix si confirma la dosi proposada o la rectifica.
No tothom és candidat
No totes les persones amb diabetis tipus 1 són candidates al tractament de la diabetis amb aquests tipus de dispositius. A més de complir amb una sèrie de criteris clínics i acceptar portar aquests dispositius inserits al cos les 24 hores del dia, els usuaris han de seguir un programa formatiu i educatiu que els permeti poder intervenir en el tractament i obtenir-ne el màxim benefici.
Aquest programa està liderat per l’equip d’infermeres educadores en diabetis i té per finalitat assolir l’empoderament del pacient i la seva implicació en el procés assistencial i d’autocura.
Des del 2022 s’ha multiplicat per 4 la xifra de persones que es controlen amb aquest nou sistema i la idea és que progressivament es vagi incrementant. Actualment, prop del 14% de persones amb diabetis tipus 1 que controla el Servei d’Endocrinologia d’Althaia utilitza aquest nou sistema.
Diversos estudis han demostrat que els sistemes integrats, que combinen una bomba d’insulina amb sensors de glucosa, són eficaços i segurs per al control de la diabetis tipus 1 i, a més, aporten beneficis als pacients. En aquest sentit, hi ha evidència científica que aquests sistemes augmenten el temps en què el pacient es manté dintre del rang establert.
Sobre la diabetis tipus 1
La diabetis mellitus és un trastorn general del metabolisme que es manifesta per una elevació anormal dels nivells de glucosa a la sang. Aquesta anomalia en el cas de la diabetis tipus 1 és deguda a una producció insuficient d’insulina.
La diabetis de tipus 1 es coneix també com a diabetis juvenil, ja que acostuma a aparèixer en persones de menys de 30 anys. Es caracteritza per una destrucció progressiva de les cèl·lules productores d’insulina —cèl·lules beta del pàncrees— que fa necessària l’administració immediata d’insulina per normalitzar els nivells de glucosa a la sang. Per aquest motiu també s’anomena diabetis insulinodependent.
És fonamental que les persones que la pateixen facin un bon control i seguiment de la diabetis, ja que és important evitar o retardar les complicacions de la malaltia que poden aparèixer a llarg termini, com són la discapacitat visual, l’alteració en el funcionament renal o els problemes cardiovasculars.
