Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
Veïns alerten d'un perillós vesper a la Fàbrica Vermella del barri de Sant Pau
Si dijous aquest diari informava de la presència d'un vesper al sector manresà del Poal, en veure la notícia un lector va advertir de l'existència d'un gran niu al sector de la Fàbrica Vermella del barri de Sant Pau.
El niu, de grans dimensions, es troba just sota el balcó d'un dels habitatges de la Fàbrica Vermella i a sobre d'una finestra del pis inferior.
Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius: els primaris (més petits i resguardats de la pluja) i els secundaris (molt més grans i generalment en un lloc elevat, però també es poden trobar a nivell de terra).
Nius primaris o embrionaris
A la primavera, les reines que han passat l’hivern amagades inicien una nova colònia construint petits nius, dins els quals la reina cria les primeres vespes obreres, que seran les que més endavant, després de l’estiu, construiran el niu secundari o definitiu. Aquests nius es poden trobar en cornises de teulades, garatges, porxos o apiaris abandonats, i, per tant, en llocs habitats.
Nius secundaris
Són com una gran bola de paper i poden arribar a fer més de 60 centímetres de diàmetre. Normalment, els construeixen a les branques més altes dels arbres, però també es poden trobar en edificacions abandonades o, fins i tot, a terra.
Què faig si trobo un niu de vespa asiàtica?
Cal tenir en compte que, si som davant d’un niu i les vespes se senten amenaçades, ens poden atacar molts exemplars. Per tant, el més prudent és no apropar-se al niu i, sobretot, no manipular-lo.
Per tal d’evitar el risc de picades, es recomana eliminar els nius mitjançant una empresa especialitzada:
- Si el niu es troba en un edifici privat, cal que la propietat contracti aquest servei a una empresa de control de plagues.
- Si el detecteu a la via pública o en espais que poden suposar un perill, com en escoles bressol, etc., cal informar a l’ajuntament corresponent, que se’n farà càrrec.
D’altra banda, en qualsevol cas és recomanable utilitzar l’aplicació mòbil SITMUNcat Vespa asiàtica per introduir les dades de nius detectats.
Per a informació de més detall sobre els protocols d’actuació podeu consultar el document: Protocols d’actuació i de seguiment de la vespa asiàtica.
Què puc fer perquè no vinguin a casa?
No hi ha cap mètode per evitar la presència de vespes a casa nostra. A més, no es recomana la instal·lació de trampes amb líquid atraient. Aquest mètode no és gens selectiu, i les trampes atrapen moltíssimes altres espècies d’invertebrats. D’altra banda, qualsevol acció de captura dins d’un espai natural ha de tenir l’autorització de l’òrgan competent.
