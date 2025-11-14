Manresa celebra el Dia Mundial de la Diabetis
La façana de l'ajuntament s'il·luminarà de color blau des de les 17.45 fins a les 22.30 hores
L'Associació de Diabètics de la Catalunya Central organitza un acte centrat en benestar i esport
REGIÓ7
Aquest divendres la façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de color blau des de les 17.45 fins a les 22.30 hores. Aquesta iniciativa, que es duu a terme a les façanes de diversos edificis de tot el món, forma part de la commemoració del Dia Mundial de la Diabetis el 14 de novembre. Enguany, el consistori manresà participa novament en aquest esdeveniment a petició de l'Associació de Diabètics de la Catalunya Central i l’Associació Ajuda a la Recerca en Diabetis (AREDI), amb l'objectiu de donar a conèixer la diabetis i sensibilitzar la societat sobre aquesta malaltia.
L’Associació de Diabètics de la Catalunya Central (AdCc) organitza, amb l'Ajuntament de Manresa, Althaia, el Departament de Salut i Zona 7, a partir de 2/4 de 7 de la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om, un acte en el qual l'esport tindrà un protagonisme directe.
L'acte, conduït per Olga Colell, educadora en diabetis i nutricionista d'Althaia, comptarà amb les intervencions de Joan Muntada, ciclista de la categoria elit en BTT, que ha participat en marxes d'ultradistància; Jordi Argemí, cofundador de Zona 7 i preparador físic especialitzat en esports de resistència; Emma Andreu, campiona de Catalunya de BTT infantil 2024, campiona d'Espanya de BTT infantil 2024, subcampiona de Catalunya de BTT infantil 2025 i campiona d'Espanya per a equips de BTT infantil 2025, i David Andreu, pare de l'Emma, que parlarà de l'experiència de tenir una filla esportista amb diabetis.
Els organitzadors aconsellen confirmar l'assistència a l'adreça adcatalunyacentral@gmail.com o trucant al 93 877 19 11.
Descobridor de la insulina
La celebració d'aquest dia, instituït per la Federació Internacional de Diabetis i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), commemora l'aniversari del naixement de Frederick Grant Banting, un dels descobridors de la insulina l'any 1922.
El tema escollit per al Dia Mundial de la Diabetis 2024-2026 és ‘La diabetis i el benestar’. La campanya busca crear consciència sobre els reptes que milions de persones amb diabetis han d’afrontar diàriament en la gestió de la seva condició a casa, a la feina i a l’escola. Aquestes persones han de ser resilients, organitzades i responsables, circumstàncies que afecten el seu benestar físic i mental. L’atenció a la diabetis sovint es concentra únicament en el control del nivell de sucre a la sang; no obstant això, en aquest Dia Mundial de la Diabetis es prioritza el benestar integral en la cura de la diabetis, iniciant un canvi cap a una vida més saludable per a les persones que conviuen amb aquesta malaltia.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: 'Tenim coses més importants a fer...
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- Investiguen una veïna de Manresa per estafar 1.860 euros a una dona de Palència amb falses mostres gratuïtes