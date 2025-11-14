Crema un fluorescent a la llar d'infants l'Estel de Manresa que fa activar els Bombers
L'incident no ha provocat afectacions majors, ni en l'estructura ni als infants i docents del centre
Un incendi en el condensador d'un fluorescent de la llar d'infants municipal l'Estel de Manresa, annexa a l'escola Renaixença, ha obligat a mobilitzar una dotació dels Bombers de la Generalitat. Els fets han tingut lloc el migdia d'aquest divendres, pels volts de 2/4 d'11, quan s'ha començat a sentir pudor de cremat. El foc no ha provocat afectacions majors, ni en l'estructura ni als infants i docents del centre.
Per a aquesta incidència s'ha activat una dotació dels Bombers i almenys una patrulla de la Policia Local. Un cop a lloc, els cossos de seguretat han confirmat que l'incendi en el fluorescent ja estava controlat i no suposava cap perill.
Aquesta mateixa setmana, concretament el dilluns, l'escola Renaixença, annexa a la llar d'infants municipal, també va patir un incident pel qual es van haver de mobilitzar els Bombers. Una explosió a la sala de calderes va obligar el cos a desplaçar-s'hi. Com a mesures preventives van apagar la caldera i l'entrada de gas i es va corroborar que no hi havia cap desperfecte que suposés un risc per a la comunitat educativa. Aquest episodi va quedar tan sols en un ensurt.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»