Crema un fluorescent a la llar d'infants l'Estel de Manresa que fa activar els Bombers

L'incident no ha provocat afectacions majors, ni en l'estructura ni als infants i docents del centre

Una dotació dels Bombers i un cotxe de la Policia Local a l'exterior de la llar d'infants / Serafí Sanllehí

Xavi Moraleda

Un incendi en el condensador d'un fluorescent de la llar d'infants municipal l'Estel de Manresa, annexa a l'escola Renaixença, ha obligat a mobilitzar una dotació dels Bombers de la Generalitat. Els fets han tingut lloc el migdia d'aquest divendres, pels volts de 2/4 d'11, quan s'ha començat a sentir pudor de cremat. El foc no ha provocat afectacions majors, ni en l'estructura ni als infants i docents del centre.

Per a aquesta incidència s'ha activat una dotació dels Bombers i almenys una patrulla de la Policia Local. Un cop a lloc, els cossos de seguretat han confirmat que l'incendi en el fluorescent ja estava controlat i no suposava cap perill.

La dotació dels Bombers a l'entrada de la llar d'infants

La dotació dels Bombers a l'entrada de la llar d'infants / Serafí Sanllehí

Aquesta mateixa setmana, concretament el dilluns, l'escola Renaixença, annexa a la llar d'infants municipal, també va patir un incident pel qual es van haver de mobilitzar els Bombers. Una explosió a la sala de calderes va obligar el cos a desplaçar-s'hi. Com a mesures preventives van apagar la caldera i l'entrada de gas i es va corroborar que no hi havia cap desperfecte que suposés un risc per a la comunitat educativa. Aquest episodi va quedar tan sols en un ensurt.

