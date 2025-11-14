Unes matemàtiques diferents entren a concurs
Uns 4.000 estudiants de l’àrea d’influència de Regió7 prenen part a l’Olimpíada Brebas que potencia el pensament computacional
Enmig d’un silenci absolut, una vintena d’estudiants de tercer i quart d’ESO de l’escola FEDAC de Manresa s’han concentrat aquest divendres al migdia davant de l’ordinador per resoldre tot un seguit de reptes matemàtics divertits que han posat a prova el seu pensament computacional. És el que s’anomena Olimpíada Brebas. Fuig dels tradicionals desafiaments matemàtics basats en el càlcul o les fórmules, fet que per a alguns estudiants ho fa més atractiu. Perquè en el fons es tracta d’això, de mostrar que les matemàtiques, a més a més d’útils, també poden tenir diverses perspectives i ser divertides.
Es tracta d’un concurs internacional que es porta a terme cada any i en el qual participen milions d’estudiants de 85 països diferents. A l’àrea d’influència de Regió7, han pres part a la prova gairebé 4.000 alumnes, 111 mestres i 38 centres.
A la comarca del Bages han participat prop de 1.500 estudiants; a l’Anoia, una mica més de 1.100; al Berguedà, 640; a la Cerdanya, 320; al Solsonès, 164; i a l’Alt Urgell, 124. Al conjunt de Catalunya han estat més de 40.000 estudiants, un miler de mestres i 350 escoles. S’han inscrit més alumnes que no pas països, com els Estats Units o el Brasil.
Els organitzadors
A Catalunya l’organització és de l’Associació de l’Olimpíada Informàtica Catalana, la Societat Catalana de Tecnologia i la Societat Catalana de Matemàtiques que presideix la professora manresana Montserrat Alsina. Compta amb el suport de la Universitat del País Basc i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Alsina ha explicat a Regió7 que les proves s’han celebrat al llarg d’aquesta setmana coincidint amb la Setmana de la Ciència. Precisament aquest dissabte és Sant Albert patró dels estudiants de les ciències. «Quina millor forma de celebrar-ho que amb 40.000 estudiants fent una mateixa activitat», ha fet notar.
En el cas de la FEDAC de Manresa, la prova s’ha dut a terme a la sala Gardner del centre en homenatge al psicòleg nord americà autor de la teoria de les intel·ligències múltiples. Les proves apareixen a l’ordinador de forma desordenada perquè els estudiants no tinguin la temptació de donar un cop d’ull a l'ordinador del company del costat. La majoria dels problemes es plantegen de forma tancada i s’ha de clicar la resposta correcta, però en alguns casos s’ha d’utilitzar el ratolí per moure peces, traslladar-les en un ordre determinat perquè tot acabi lligant.
El concurs a Catalunya busca nodrir, promoure i impulsar el pensament computacional a escoles i instituts de primària, secundària i batxillerat. Però què és el pensament computacional? «Anar fent petites passes per arribar a un resultat final. Això és un algoritme. Dur a terme operacions consecutives, organitzades i sistemàtiques. Això és el que es necessita per programar: petites coses que introdueixes a l’ordinador fins a arribar al resultat final».
Precisa que «aquí no demanem fer cap programa, sinó que parlem de la lògica i té relació amb el que fan a la classe de matemàtiques. La idea és que vegin les coses que acaben sent importants, i als mestres els dones eines perquè vegin com pensen els nens».
La professora de matemàtiques de la FEDAC Iolanda Martín, ho explica dient que es tracta de descompondre en petites parts un procediment més llarg. «D’un pas vas a un altre, però sense haver resolt l’anterior no pots avançar». Està molt lligat a la robòtica i a la formació STEAM, diu. Posa un exemple per fer-ho entenedor: per fer macarrons cal bullir-los, però abans els has hagut de comprar.
Una altra de les particularitats de l’Olimpíada Brebas és que hi participen estudiants des de primer de primària fins a segon de batxillerat. El Roc, que fa cinquè de primària a la FEDAC, el va trobar divertit. La Laia, l’Abril, l’Arlet i l’Elian, d’ESO, divertit i entretingut, amb problemes plantejats de forma diferent als habituals que semblaven fàcils de bon inici, però que s’anaven complicant a mesura que avançaven.
Segons Alsina, els estudiants han hagut de resoldre reptes divertits que els han ajudat a estimular les capacitats analítiques i resolutives. Els resultats se sabran la setmana entrant. «No volem que sigui competitiu, sinó que generi reflexions».
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La prolongació Guimerà de Manresa es queda sense roba de nens
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»