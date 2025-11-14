La UPC a Manresa dissenya un simulador virtual únic per ensenyar a fer voladures en mines
El projecte ha comptat amb la col·laboració d'universitats europees i està pensat perquè els estudiants facin pràctiques
Manejar explosius en una explotació minera no és cap joc. Ben al contrari. Té un alt risc. Per aquest motiu, la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa ha ideat el primer prototip de simulador de realitat virtual per a la formació en perforacions i voladures d'estudiants d'Enginyeria de Mines.
Es tracta d'un projecte pioner en el qual han participat quatre universitats europees que formen part d'una aliança anomenada Unite !, de la qual forma part la UPC. A més a més de la Politècnica, hi prenen part la Universitat Tecnològica TU Graz d'Àustria, la Politecnico di Torino d'Itàlia i la WroTech-Universitat de Ciència i Tecnologia de Wroclaw, Polònia.
Es posa a prova
Aquest divendres al matí, estudiants i professors han pogut provar per primera vegada el prototip al ThecLab del centre universitari manresà guiats per l'ideòleg del projecte, l'astrofísic i investigador de la UPC a Manresa, Marc Vallbé. Els qui l'ha estrenat s'han posat les típiques ulleres virtuals i, amb l'ajuda de dos comandaments, han pogut entrenar-se i moure's per una mina, marcar els llocs on calia fer l'explosió, fer el forat, col·locar l'explosiu a dins i fer detonar la càrrega. És el que es coneix com una barrinada. Una mena de semàfor va indicant el grau de perill «a mesura que vas avançant, i et va ajudant».
En declaracions a Regió7, Vallbé ha explicat que aquest projecte consisteix a simular una mina i fer-hi pràctiques d'explosius amb l'objectiu «de millorar la seguretat en l'ensenyament, i fer-lo més atractiu perquè vinguin més estudiants». Permet als futurs enginyers de mines realitzar pràctiques de perforació en un entorn completament virtual i lliure de riscos.
La internacionalització de la proposta també és un tema que Vallbé ha destacat. La plataforma permet connectar amb estudiants i professors d'altres universitats d'arreu del món de forma simultània dins d'un espai virtual compartit. Estudiar a l'estranger «té un cost i una logística molt més complicada que no pas posar-se aquestes ulleres i coordinar-se amb altres universitats per fer una pràctica. És una forma més econòmica de fer formació».
Camp per recórrer
És el primer prototip d'aquest tipus. «En fer simulacions de mines, que sapiguem, som pioners», ha afirmat Vallbé, que destaca que l'eina virtual té camp per recórrer, ja que es podria aplicar en altres àmbits. «En el món de l'enginyeria, la mineria no és l'únic lloc on hi ha riscos. També en l'enginyeria aeroespacial», amb la qual cosa també es podria fer formació virtual. El mateix que en «laboratoris de física, on es podria incorporar alguna pràctica utilitzant la realitat virtual».
Ha assegurat que pot haver-hi empreses mineres molt grans que tinguin les seves pròpies eines de simulació per conduir vehicles per l'interior de la mina, per exemple, però en l'àmbit de l'educació no hi ha massa cosa. Per això pensa que hi ha «camp per recórrer, i més en el món educatiu». En el futur ens agradaria obrir aquesta eina a més camps. Però de moment estem centrats en mineria».
Proposta col·lectiva internacional
El projecte ha estat una proposta col·lectiva i internacional. Aquest divendres eren a Manresa dues professores poloneses de l'àmbit de la mineria. «Han aportat la seva experiència per construir el contingut tècnic. A Polònia també hi ha un expert en didàctica i un en informàtica». ambé són a Manresa tres membres de la universitat TU Graz d'Àustria. En aquest cas, són experts en realitat virtual.
Aquest divendres estudiants i professors de la Politècnica, entre els quals el director del departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Politècnica de Manresa, Lluís Sanmiquel, van posar a prova l'eina. Segons Vallbé, el projecte ha d'anar evolucionant i «volem que estudiants i professors ens diguin què els agrada o què troben a faltar».
Vallbé ha explicat que la idea de tirar endavant el simulador va sortir arran de l'accident mortal que hi va haver el març de fa dos anys a les mines de Súria i que va causar tres morts. Dos d'ells estudiaven a la UPC. «Penses en com millorar l'ensenyament i, més en particular, el tema de la seguretat».
