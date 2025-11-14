Viladordis prepara la seva segona Fira de Nadal
Se celebrarà el diumenge 23 de novembre i ja compta amb més de 25 parades
Viladordis celebrarà el pròxim diumenge 23 de febrer la segona edició de la Fira de Nadal, que ja compta amb més de 25 parades inscrites. L’organització és del Casal de Viladordis i va avalada per l’èxit que va tenir la primera edició que es va celebrar l’any passat.
La fira començarà a les 10 del matí amb l’obertura de les parades amb articles de Nadal, artesanals, solidaris i de proximitat. Estaran distribuïdes en dos espais: l’interior i l’exterior del Casal. Els visitants tindran l’oportunitat d’esmorzar al mateix recinte.
A les 12 del migdia hi haurà un concert solidari amb la Marató de 3Cat a càrrec de Gemm Sol i la seva banda. Compta amb la col·laboració de les Cases de la Música de Manresa i l’Ajuntament, i es farà en format de taquilla inversa. Tot el que es recapti es destinarà a la Marató, que enguany es dedicarà a la lluita contra el càncer.
Durant la jornada també es farà un sorteig amb productes cedits per alguns dels paradistes de la fira i una capsa d’experiències de Fent País. Les butlletes es podran adquirir fent compres a les mateixes parades.
També s’ha organitzat un dinar popular que començarà a les 2 del migdia. Els beneficis aniran, igualment, a la Marató. Els tiquets del dinar s’han de reservar a l’avançada a entrapolis.com. Hi ha temps fins al dilluns 17 de novembre. També es poden comprar aquest mateix dissabte dia 15, de les 12 a les 2 del migdia al mateix Casal de Viladordis.
Viladordis va celebrar l’any passat la seva primera fira de Nadal. Va tenir una bona acollida, i això ha animat a la gent del casal a repetir l’experiència. A l’edició passada també hi va haver concert i dinar solidari que van permetre recaptar més de mil euros que es van destinar, igual que es farà aquest any, a la Marató de 3Cat.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho