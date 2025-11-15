Necrològica
Amics i familiars acomiaden l'estilista Margaret Rubí, de la botiga Rubí Casals de Manresa
La seva germana Gemma, visiblement afectada i citant unes paraules escrites pel seu fill Arnau, ha lloat el seu caràcter "dolç, càlid i familiar"
Familiars, amics, veïns i clients han omplert aquest matí la sala del tanatori Mémora de Manresa per acomiadar-se de l'estilista Margaret Rubí, la responsable de la botiga Rubí Casals, l'establiment de referència a la capital del Bages en cotilleria, llenceria i roba interior situat al carrer Nou. Rubí ha mort a l'edat de 64 anys a causa d'un càncer que se li havia escampat pel cos. La seva germana, la professora i historiadora Gemma Rubí, ha volgut lloar el caràcter "dolç, càlid i familiar" de la Margaret.
El funeral s'ha celebrat aquest mateix dissabte al matí, a les onze amb punt, al nou tanatori Mémora. La cerimònia ha estat breu, cristiana, i molt sentida. Amics, familiars, veïns i clients han assistit a aquest darrer adeu marcat per les abraçades i missatges de suport a les seves germanes i nebots. Ha estat precisament la seva germana Gemma qui, visiblement afectada i citant unes paraules que havia escrit el seu fill Arnau, ha volgut recordar "la mirada especial" de la Maragaret.
Una mirada que ha qualificat de "dolça, càlida i familiar", però que també tenia la capacitat de "fer-te riure" i sobretot "d'ensenyar-te tot allò que volguessis saber" del que era la seva passió: la moda. Al ritme de la delicada melodia del Sarà perché ti amo del grup italià Ricchi e Poveri, s'ha posat el punt final a un funeral senzill, però ple de dolor que es reflexava a les cares de tots els assistents.
Maragaret Rubí es va jubilar passats els 60 anys, cedint el relleu del negoci familiar en mans del nebot, Carles Rubí, però de manera inesperada i sobtada, en les darreres setmanes ha vist com un càncer s'havia escampat pel seu cos i la portava a la mort en pocs dies. Era una persona soltera. L'any 2013, la família ja havia passat per un tràngol similar amb la mort d'una altra germana, Melanie, que també havia estat molt vinculada al negoci familiar.
