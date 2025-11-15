Mercat de segona mà
Els veïns del barri de Valldaura de Manresa omplen les voreres de productes que esperen una segona oportunitat
Gairebé un centenar de parades han omplert durant tot el matí i fins a dos quarts de dues del migdia les voreres del carrer de Francesc Moragas amb articles de segona mà
Els mercats de segona mà cada vegada sumen més adeptes a Manresa, i el que s'ha celebrat aquest dissabte durant tot el matí i fins a quarts de dues del migdia al barri de Valldaura n'ha estat una nova mostra. Gairebé un centenar de veïns del barri manresà han omplert les voreres del carrer de Francesc Moragas amb articles de segona mà que a casa ja no utilitzen, però que esperen trobar un nou propietari, ja que es poden fer servir perfectament.
El producte majoritari que exposaven els veïns era la roba. Des de caçadores i abrics fins a camises i vestits. De totes les marques, de tots els colors i de tots els estils que es puguin imaginar. I davant de la impossibilitat de veure's al mirall, els compradors es valien de la seva bona relació amb els seus veïns per determinar si els quedava bé, o no, una jaqueta d'entretemps marcada en 5 euros.
Però no era l'únic que tots els visitants que transitaven encuriosits de parada en parada observaven amb deteniment, ja que molts dels veïns també aprofitaven per intentar donar sortida a totes aquelles sabates, botes i sabatilles esportives que fa temps que no surten del sabater. O aquells jocs de vaixella que van comprar fa temps, i que en comptades ocasions ha sortit de l'armari.
El mercat, però, també guardava algunes sorpreses i grans oportunitats. Aquells més romàntics i amants de l'escriptura a màquina, podien adquirir una Olivetti Lettera per 15 euros. A qui, en canvi, l'apassiona la música de finals del segle passat, podia trobar una infinitat de vinils, cassets i discs d'alguns dels grups més icònics de fa una mica més de tres dècades.
També podien aprofitar el baix preu d’alguns articles els apassionats de l'esport, que en més d'una parada tenien alguna veritable joia. Des de culots curts i llargs pels apassionats del ciclisme, un parell de botes d'esquí de la marca Nordica per tots aquells apassionats dels esports d'hivern... i potser per aquells interessats en les botes, un parell de jocs de cadenes per a quan la neu dificulta la circulació damunt l'asfalt. Fins i tot aquells devots de Nadal, hi podien trobar peces del pessebre i boles per començar a decorar l'arbre.
