El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
L'Escola Joviat declara dilluns dia de dol "en senyal d'estima i respecte"
Les mostres de condol s'han anat succeint des que es va conèixer el tràgic accident
La cerimònia de comiat de Miquel Caelles Campà serà aquest diumenge a 2/4 de 5 de la tarda a l'església de Sant Cristòfol de Súria. Caelles, regidor durant tres mandats per l'Alternativa Independent de Súria, dos dels quals al govern, membre històric de l'Agrupació Sardanista i dels Bastoners i professor d'història durant quatre dècades a l'Escola Joviat, va morir divendres als 63 anys a causa d'un accident de trànsit a la C-55 entre Cardona i Solsona.
La vetlla tindrà lloc al Tanatori Mèmora de Súria diumenge de les 10 del matí a la 1 del migdia.
Caelles estava prejubilat i formava part del comitè d'empresa de la Joviat. El centre educatiu manresà "en senyal d'estima i respecte" romandrà tancat dilluns com a dia de dol.
En un comunicat, Joviat expressava que la trista notícia ha deixat profundament commoguda tota la comunitat. "En Miquel ha estat un referent humà i professional al nostre centre durant 37 anys" en tractar-se d'una persona "molt estimada per l'alumnat, famílies i companyes i companys de feina".
Mostres de condol
Les mostres de condol s'han anat succeint des que es va conèixer el tràgic accident.
Durant la celebració del mercat Suriatrastos, una de les seves iniciatives de dinamització, espontàniament s'ha fet un minut de silenci en el seu record.
Autoritats de la vila i membres d'entitats han lloat la tasca realitzada per Caelles, que portava tota la vida vinculat al món associatiu i cultural surienc.
La violenta topada va tenir lloc divendres pels volts de les 14.20 h, al punt quilomètric 70,1 de la C-55, en terme municipal de Riner. Va obligar a tallar la circulació en ambdós sentits durant tres hores, per fer les tasques d'evacuació dels ferits i per retirar vehicles i netejar la calçada. Caelles va morir en el mateix lloc de l'accident i en la topada també va causar dos ferits de caràcter menys greu, segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT).
Per causes que encara s'estan investigant, els tres vehicles van topar amb violència. Miquel Caelles era el conductor d'un dels turismes implicats. Els altres dos, que circulaven en un altre turisme i una furgoneta, van resultar ferits i per la violència de l'impacte van haver de ser excarcerats dels seus vehicles on havien quedat atrapats. Tots dos van ser traslladats d'urgència a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa per rebre atenció mèdica.
