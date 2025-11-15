L'exemplaritat de Tous: segona generació
L'empresa manresana va celebrar amb glamur el 40 aniversari de l'os que ha fet la volta al món
Joan Vehils
La manresana Tous ha celebrat aquesta setmana els 40 anys del seu icònic osset amb una festassa a Barcelona. Va ser al MACBA i sota la direcció creativa de l’artista gallega Marta Pazos.
Doncs sí, ja han passat 40 anys des que Rosa Oriol, esposa de Salvador Tous, va dissenyar un osset que va fer la volta al món i que avui es pot trobar a les més de 600 botigues que aquesta empresa familiar té repartides per tot el planeta. Ara la companyia és a les mans de les seves quatre filles: Alba, que n’és la presidenta; Rosa, vicepresidenta corporativa; Laura, membre del Consell i CEO de Tous Kaos; i Marta, directora creativa. Ho fan amb èxit i amb la mateixa exemplaritat amb què ho van fer els seus pares.
Pel que fa a l’aniversari, cal dir que va ser espectacular. Hi van assistir alguns dels protagonistes de l’última campanya Celebrate Joy, com les actrius Ángela Molina, Cecilia Suárez, Macarena Achaga o l’actor Agustín Della. Tampoc s’ho van perdre les ambaixadores de la marca, Clara Galle, Esmeralda Pimentel i Kelly Bailey, així com figures de la moda com Dani Schulz o Mireia Oriol; o del món de la cultura com Zuria Vega i Rossy de Palma.
La primera gran sorpresa de la nit va arribar amb l’actuació de l’Amaia, també ambaixadora de TOUS, que va interpretar la cançó C’est la vie, tema central de la campanya commemorativa de l’aniversari. Abans, tots els presents havien quedat admirats amb el espectacular menú Joies gastronòmiques, inspirat en l’art culinari xinès del dim sum, en què cada peça servida estava modelada com una joia. L’espectacular sopar va ser realitzat i dissenyat per Meilan Kao, del grup Kao, que es va posar la jaqueta de xef i va fer gaudir tots els convidats.
