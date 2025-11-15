Mercà Sala, orientadora educativa: «A l'aula cal estar pendents dels signes d’alerta per si un alumne pateix ansietat o malestar»
Mestres i professors poden detectar malestar dels alumnes
El món de l’educació juga un paper molt important a l’hora de detectar possibles problemes emocionals de joves. Si el malestar és el que s’anomena adaptatiu, és normal. És el que permet créixer i aprendre. Si és patològic, cal demanar ajuda professional. Als mestres i professors també se’ls demana que vetllin pel benestar emocional dels alumnes.
Mercè Sala és professora a l’institut de Navarcles i orientadora educativa. Va participar a les Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental de la Catalunya central que es van celebrar recentment a Manresa juntament amb la psicòloga d’Althaia Anaís Lara en una ponència titulada ‘Entendre i acompanyar el malestar juvenil: entre l’aula i la consulta’.
Afirma que cal estar atents a possibles «signes d’alerta que puguin fer sospitar que un alumne pateix ansietat o algun tipus de malestar». A la jornada va explicar que hi ha diversos programes per abordar aquestes situacions, programes que bàsicament busquen la proximitat amb els alumnes. «Hem de procurar ser propers a ells i crear vincles perquè s’obrin. Sovint tenen por i vergonya que els altres diguin que no està bé, però tots volem estar bé».
El benestar emocional també es treballa a les tutories i en optatives per gestionar les emocions i no arribar al malestar patològic. L’assetjament és un altre front. «Fem activitats perquè entenguin què és i empatitzin amb l’altra persona». Segons Sala, davant una problemàtica d’aquest tipus el més important és un treball en xarxa.
