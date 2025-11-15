Míriam Sánchez, psicòloga del SEM, sobre la duresa de la seva feina: «No som immunes i hi ha serveis que impacten»
Els professionals que tracten amb situacions de risc de suïcidi també han de tenir cura d'ells mateixos
Els professionals que tracten amb situacions de risc de suïcidi també han de tenir cura d’ells mateixos. Per la seva pròpia salut mental i per poder prestar un bon servei i de qualitat en circumstàncies difícils. «No perquè estiguem acostumats significa que no puguem tenir un servei que tingui un major impacte en nosaltres. Sembla que siguem immunes i no és cert», comenta la psicòloga de la Unitat de Suport i Atenció Psicològica del SEM, Míriam Sánchez. Ella va ser un dels més de 500 experts que van participar les Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental de la Catalunya central que es van celebrar recentment a Manresa.
Per això remarca la importància de tenir cura dels professionals «perquè si no ho fem, la resta del sistema cau darrere nostre», i insisteix que és una «qüestió ètica i moral cuidar-nos per poder oferir una major atenció a l’usuari». Per això si es dona el cas «hem de ser conscients de parar i demanar ajuda quan ho necessitem». Continua explicant que «no és el mateix arribar a casa i dir que he tingut una reunió, que arribar a casa i dir que he tingut un suïcidi d’un menor que té la mateixa edat que el meu fill. Això genera un gran impacte».
Sovint es donen suport entre companys, a més a més de l’entorn. «Busquem la mirada amiga per poder explicar com ha anat el servei, si ha sigut complicat... però això no és suficient». Diu que caldria institucionalitzar-ho i formalitzar-ho amb el SEM. Són necessitats, diu, que sorgeixen de les inquietuds personals dels professionals.
