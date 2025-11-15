Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
Era estilista, de gran creativitat, a l'històric establiment de roba interior del centre de la ciutat
El funeral té lloc aquest matí de dissabte, a les 11 h, al tanatori Mèmora de la capital del Bages
El comerç de Manresa ha perdut Margaret Rubí Casals, una persona creativa, amb iniciativa i unes condicions innates per veure les tendències del mercat, que va ser la responsable de la botiga del mateix nom, Rubí Casals, dedicada a la roba interior, al carrer Nou de la capital del Bages. Tenia 64 anys. Avui, dissabte, a les 11 del matí, té lloc el funeral a l'oratori Mèmora.
S'havia jubilat passats els 60 anys, deixant el negoci en mans del nebot, Carles Rubí, però de manera inesperada i sobtada, en les darreres setmanes ha vist com un càncer s'havia escampat pel seu cos i la portava a la mort en pocs dies. Era una persona soltera. L'any 2013, la família ja havia passat per un tràngol similar amb la mort d'una altra germana, Melanie, que també havia estat molt vinculada al negoci familiar. La professora i historiadora Gemma Rubí Casals, una altra de les germanes, explicava la duresa del moment amb l'afegit del record del procés viscut amb la desaparició de l'altra germana
El matrimoni Rubí Casals va crear el negoci l'any 1957. Va tenir 5 fills, Jordi, Margaret, Gemma, Melanie i Francesc i amb la implicació de les filles va viure anys de gran creixement com a referent de la corseteria i de la roba interior, amb molts clients de la ciutat, però també amb molts que han visitat Manresa d'altres de la comarca i de comarques veïnes. En moments sense internet, el boca-orella va fer que l'establiment fos molt conegut. Després d'unes reformes, el passat 4 de novembre va reobrir.
Gemma Rubí ha explicat que Margaret ha estat el puntal de la botiga durant molts anys. Era la mà dreta dels pares. La recorda com una persona "molt creativa", que a la botiga tenia un do especial per veure cap on anaven les tendències, per descobrir quines eren les línies i marques que havien de tenir més èxit. "Tenia un gran talent per la moda", ha afegit Gemma Rubí, un paper que va desenvolupar quan encara els pares estaven al davant del negoci. També era la responsable d'unes populars desfilades de moda que havia fet Rubí Casals.
Rubí Casals va crear un model de negoci familiar que ha tingut un dels seus punts forts en l'atenció personalitzada. La botiga, situada al centre històric de la ciutat, ha estat un puntal de dinamització per a la zona del carrer Nou, en els anys de més vitalitat del comerç de la ciutat.
