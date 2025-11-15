Súria plora la pèrdua de l'ànima dels bastoners, exregidor i mestre de la Joviat Miquel Caelles: "Ballant i fent feina tota la vida"
Membre de l'Agrupació Sardanista des de 1976 es va saber fer estimar i assolir fites polítiques i culturals
La notícia de la mort en accident de trànsit de Miquel Caelles Campà, divendres amb 64 anys, ha causat un fort impacte a Súria per tractar-se d'una persona profundament estimada que predicava amb l'exemple i s'havia implicat en l'Agrupació Sardanista des de 1976, havia estat cap de colla dels Bastoners, havia fet de polític a l'oposició i al govern durant tres mandats mentre desenvolupava una tasca docent que ha deixat empremta en milers d'alumnes a l'Escola Joviat de Manresa i, sobretot, generava saba nova per continuar amb les tradicions, començant per la seva pròpia família.
L'alcalde de Súria, Albert Coberó, que el va tenir com a mestre de ball de bastons i, també, va compartir experiències a l'Agrupació Sardanista amb ell, lamentava que Súria perdia una persona profundament compromesa a millorar el poble.
Una persona "de tracte excel·lent" i "molt vinculat al moviment social i participatiu". L'alcalde es dolia que Caelles havia marxat quan encara era "una persona molt jove, tant físicament com d'esperit" i "la seva pèrdua es farà notar al municipi".
De Caelles destacava "el seu compromís polític i social" sempre vinculat a les entitats i dedicant esforços a afavorir la convivència i la participació.
"Això quedarà, ell ho va crear""
Qui va ser alcalde de Súria del 2011 al 2019, Josep Maria Canudas, assegurava sentir-se "molt colpit, trist i dolgut". Quan va rebre la notícia "no m'ho creia. No m'ho volia creure, sentia que no podia pas ser. Vam estar parlant a la Fira Medieval".
Recordava les "moltes hores intenses que vam compartir al govern municipal. Era una persona molt treballadora, honesta, honrada, sempre disposada a ajudar els altres".
Canudas no amagava sentir-se "en xoc, entristit" per la pèrdua d'algú que ha estat important en molts fronts de la vila de Súria.
Explicava que avui estava passejant i havia passat pel Suriatrastos, mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà, "i el va engegar ell. Això quedarà, ell ho va crear". També va impulsar la Fira Medieval, "es tracta d'una pèrdua per a tot el poble", deia.
"No hi ha paraules"
Dolors Solé, presidenta de l'Agrupació Sardanista de Súria, expressava clarament el sentiment del poble: "No hi ha paraules per mostrar el condol per la pèrdua d'una persona com ell". Es tractava d'un surienc, per sobre de tot, "compromès", que "no tenia un no per a ningú" i que estava al costat "de la seva família, els seus amics i les entitats". Destacava la seva aportació com activista cultural capaç d'actuar de "pal de paller", una faceta aglutinadora que el feia especialment valuós per activar la vida cultural del poble. Una altra característica que destacava és que "Anava sempre endavant". La seva vinculació amb l'Agrupació Sardanista la mantenia "des de petit, com a cap de colla, membre de la junta, impulsor dels bastoners".
"Tenia capacitat d'aglutinar"
Josep Peramiquel, activista cultural, historiador i redactor de El Salí, destacava que era una persona "que es feia apreciar" i assolia fites en tot allò en què s'involucrava. Recordava que com a membre d'una de les anelles de l'Agrupació Sardanista va contribuir a assolir el nivell bàsic d'honor amb la colla Senzillesa.
La seva "capacitat d'aglutinar, organitzar i aconseguir fites rellevants" el va dur a ser una de les ànimes dels bastoners. "El recordo tota la vida ballant, generava bon rotllo, s'arremangava, pencava i tirava projectes endavant", explicava Peramiquel.
No només ell, la seva família per Pasqua s'ha dedicat plenament a les caramelles, més concretament als balls de bastons. Súria és el poble on aquesta festa arrossega més gent, i una de les famílies que més ha contribuït és la seva.
Milers de cascavells
Comprar milers de cascavells, tornejar i pintar bastons, comptant que molts es perden pel camí per culpa dels cops, i aprendre’s bé els balls.
Durant tot l’any, hi ha qui guarda els millors troncs d’alzina perquè els bastoners es puguin construir bastons. Regió7 explicava com els tallers Montañà cedien un torn que durant uns dies només feia bastons.
Vestir-se per Pasqua de blanc i vermell, ajudar a lligar cascavells i pintar bastons. Amb les mans amb ferides dels cops que s'escapen o quan s'arriba a trencar algun, que per molt forts que siguin més forts són els que els porten.
Miquel Caelles té dedicada una sardana que es titula "Miquel, sardanista i bastoner" de Xavier Ventosa (2012). Va ser tresorer de la Coordinadora de Balls de Bastons de Catalunya entre els any 2005 i 2013. Milers d'estudiants van aprendre història amb ell a la Joviat al llarg de 37 anys.
