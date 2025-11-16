Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
A l'exterior del tanatori de Mèmora hi ha hagut centenars i centenars de persones esperant per traslladar l'escalf a la família
La cerimònia de comiat de Miquel Caelles Campà, que tindrà lloc avui a 2/4 de 5 de la tarda a l'església de Sant Cristòfol de Súria, arriba precedida d'una vetlla com poques vegades s'ha vist a la vila.
Les persones que han acudit a traslladar el seu condol a la família quan s'ha obert la vetlla, a les 10 del matí, ja han hagut de fer cua de més d'un quart d'hora perquè hi havia tot d'amics, alumnes, companys, veïns i membres d'entitats que s'havien fet presents abans.
La cua s'ha anat fent cada cop més llarga i ha arribat a ser d'una hora. A la 1 del migdia, quan s'havia previst donar per acabada la vetlla, encara hi havia un centenar de persones esperant per entrar.
Sentiment de dol
Aquesta és una altra mostra del sentiment de dol que ha generat la mort en accident de trànsit divendres d'una persona polifacètica que es va implicar a l'Agrupació Sardanista de Súria fa mig segle, que ha jugat un paper important en aquesta entitat, que a banda de sardanista ha estat l'ànima dels Bastoners, ha fet política durant tres mandats a l'Ajuntament, dos dels quals al govern que comandava l'alcalde Josep Maria Canudas, i ha exercit de professor d'Història a la Joviat durant gairebé quatre dècades. Precisament, l'Escola Joviat ha declarat dilluns dia de dol "en senyal d'estima i respecte".
