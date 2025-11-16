HP concedeix un nou projector interactiu a l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS
L’empresa ha fet una donació de 9.673 euros per contribuir en la millora del pati escolar a través d’una eina tecnològica amb beneficis per als alumnes
Regió7
L’empresa HP ha fet una donació de 9.673 euros a l’Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas, de la Fundació AMPANS, situada a Santpedor, per contribuir a la millora i innovació del pati escolar mitjançant la incorporació d’un projector interactiu, especialment dissenyat per a alumnes amb autisme.
La donació s’emmarca dins la 20a Jornada Solidària que HP organitza anualment, una trobada destinada als professionals, col·laboradors i familiars, amb activitats pensades per fomentar la solidaritat, i que té lloc a la seu central de Sant Cugat. Els treballadors d’HP participen com a ambaixadors solidaris, proposant i donant suport a diferents causes socials que reben els fons recaptats durant la jornada.
Aquesta aportació s’ha destinat al projecte impulsat per AMPANS Juguem – Projectant un futur millor, que té com a objectiu transformar el pati de l’escola en un entorn educatiu, terapèutic i inclusiu, capaç de donar resposta a les necessitats dels alumnes amb discapacitat intel·lectual, trastorns del desenvolupament, autisme o problemes de salut mental.
«Aquest projector no és només una eina tecnològica, sinó una finestra d’oportunitats per a la comunicació, l’expressió i la regulació emocional dels nostres alumnes. Suposa un pas més en la construcció d’una escola adaptada a les persones», expliquen des del centre educatiu.
L’equipament que s’instal·larà és l’omiVista Mobii, un projector interactiu de darrera generació dissenyat especialment per a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Proporciona estímuls visuals i sonors en superfícies horitzontals (terra, taules o safates de cadires de rodes, entre altres), i conté més de 200 activitats terapèutiques creades per professionals. Entre els seus beneficis, destaquen el desenvolupament cognitiu i la coordinació motriu i la millora de la comunicació i la regulació emocional.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
- La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola