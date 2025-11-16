Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

HP concedeix un nou projector interactiu a l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS

L’empresa ha fet una donació de 9.673 euros per contribuir en la millora del pati escolar a través d’una eina tecnològica amb beneficis per als alumnes

HP fa possible un nou projector interactiu per a les activitats terapèutiques dels alumnes amb autisme de l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS / CATPRESS

L’empresa HP ha fet una donació de 9.673 euros a l’Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas, de la Fundació AMPANS, situada a Santpedor, per contribuir a la millora i innovació del pati escolar mitjançant la incorporació d’un projector interactiu, especialment dissenyat per a alumnes amb autisme.

La donació s’emmarca dins la 20a Jornada Solidària que HP organitza anualment, una trobada destinada als professionals, col·laboradors i familiars, amb activitats pensades per fomentar la solidaritat, i que té lloc a la seu central de Sant Cugat. Els treballadors d’HP participen com a ambaixadors solidaris, proposant i donant suport a diferents causes socials que reben els fons recaptats durant la jornada.

Aquesta aportació s’ha destinat al projecte impulsat per AMPANS Juguem – Projectant un futur millor, que té com a objectiu transformar el pati de l’escola en un entorn educatiu, terapèutic i inclusiu, capaç de donar resposta a les necessitats dels alumnes amb discapacitat intel·lectual, trastorns del desenvolupament, autisme o problemes de salut mental.

«Aquest projector no és només una eina tecnològica, sinó una finestra d’oportunitats per a la comunicació, l’expressió i la regulació emocional dels nostres alumnes. Suposa un pas més en la construcció d’una escola adaptada a les persones», expliquen des del centre educatiu.

L’equipament que s’instal·larà és l’omiVista Mobii, un projector interactiu de darrera generació dissenyat especialment per a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Proporciona estímuls visuals i sonors en superfícies horitzontals (terra, taules o safates de cadires de rodes, entre altres), i conté més de 200 activitats terapèutiques creades per professionals. Entre els seus beneficis, destaquen el desenvolupament cognitiu i la coordinació motriu i la millora de la comunicació i la regulació emocional.

