Jaume Sanahuja, metge de família: «Un metge ha de saber el context social del pacient»
Sanahuja creu que a tasca dels metges de primària va més enllà de la purament mèdica
Metge de família de l’equip de primària de Plaça Catalunya de Manresa, Jaume Sanahuja va intervenir a les Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental de la Catalunya central que es van celebrar recentment a Manresa. Hi van participar més de 500 professionals que per la seva feina tracten amb situacions de risc de suïcidi. Ell hi va ser per parlar de la prevenció del suïcidi en la vellesa. Un 22% de les persones que es van llevar la vida a l’estat espanyol el 2023, 4.000 en total, tenien més de 70 anys.
Si un avi participa en una coral, estarà més ben protegit que no pas si es queda a casa, va afirmar. Segons Sanahuja, «si hem de tenir una cosa al cap és estar a prop de la gent gran, i no només des del món sanitari, sinó des del carrer mateix. No som persones individuals que vivim aïllades». La xarxa social, explica, protegeix i fa que, en aquest cas la gent gran, no tan sols estigui més activa, sinó també més protegida perquè el seu entorn podrà observar possibles alteracions que puguin fer pensar en un desenllaç fatal.
Afirma que «moltes vegades el pacient no t’expressarà els seus malestars, però si una cosa caracteritza l’atenció primària és que pot anar més enllà del model purament biomèdic per tractar una patologia, que és la imatge que tots tenim», sinó que pot tenir en compte, també, aspectes socials i fins i tot espirituals. Un metge, defensa, hauria d’intentar saber el context social del seu pacient. «Ara mateix s’està fent formació, també dins els CAP, per intentar integrar aquesta mirada». A l’historial clínic també es poden detallar aspectes socials.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
- La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola