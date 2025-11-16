Junqueras suggereix que Aliança Catalana és un «invent» dels serveis secrets espanyols
Sílvia Orriols respon amb contundència titllant el líder d’ERC de «farsant»
EFE
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va suggerir que Aliança Catalana és «un invent» dels serveis secrets espanyols o de part de la cúpula judicial. «Mai correran el risc d’anar a la presó ni a l’exili perquè mai faran res de veritat pel nostre país», va dir.
«Si els serveis secrets espanyols o algunes de les togues que encara ens persegueixen haguessin d’inventar alguna cosa contra Catalunya, inventarien Aliança Catalana», va afirmar Junqueras en una intervenció en el tancament de la Conferència Nacional de Jovent Republicà, celebrada a L’Espluga de Francolí (Tarragona). El líder d’ERC va considerar que Aliança Catalana és «hereva dels quintacolumnistes» que a la Guerra Civil «van contribuir a obrir les portes de Catalunya a les tropes franquistes».
«Avui, aquests hereus dels quintacolumnistes tornen a fer de cinquena columna, i ho tornen a fer des de les xarxes socials. S’abalancen sobre nosaltres perquè expliquem veritats com temples, perquè expliquem que, si els serveis secrets espanyols o algunes de les togues que encara ens persegueixen haguessin d’inventar alguna cosa contra Catalunya, inventarien Aliança Catalana», va argumentar. «De la mateixa manera que no ens fan por les presons espanyoles, tampoc ens fan por els seus trolls a les xarxes», va afegir.
Segons Junqueras, si des d'Aliança Catalana «poden permetre’s el luxe de fer burla dels que han estat a la presó o a l’exili és perquè saben que ells mai correran el risc d’anar a la presó ni a l’exili perquè mai faran res de veritat per al nostre país». «Perquè a ells els protegeixen els serveis secrets espanyols i les togues que a nosaltres ens persegueixen», va afegir.
El líder d’ERC va remarcar que «aquesta cinquena columna només és arrogant i prepotent contra aquells que recullen fruita o treballen en la construcció, el transport o els serveis socials».
«El franquisme perviu»
Paral·lelament, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va advertir que, 50 anys després de la mort del dictador Francisco Franco, «el franquisme perviu i l’extrema dreta també, embolicada d’una bandera espanyola, però també d’una bandera catalana». Alamany va apuntar que l’extrema dreta «es nodreix de la desorientació, la desesperança i de la frustració», tant social com «nacional».
Davant aquest context i «aquest murmuri que diu que no es pot fer res», la dirigent d’ERC va fer una crida a l’«optimisme» i a «no resignar-se», apel·lant a victòries com les de Zohran Mamdani a l’alcaldia de Nova York: «Hi ha partit, el futur no està escrit, l’esperança pot tornar a guanyar, però haurà d’agafar-nos preparats», va dir.
Per la seva part, la líder d’Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll Sílvia Orriols, va respondre a les paraules de Junqueras en un missatge a la xarxa social X en el qual va adjuntar un vídeo del líder d’ERC al programa Salvados: «Que bé que parles en castellà, Junqueras. No seràs tu el del CNI? Potser per això et vas lliurar als tribunals espanyols tan de pressa i potser per això t’han indultat? No ho sé, pregunto... Farsant», va etzibar Orriols en el seu missatge.
