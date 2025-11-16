Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Memòria històrica

Torturats i represaliats pel Franquisme a Manresa tornen a la presó

Dos autobusos carregats amb un centenar de manresans van visitar les instal·lacions de la Model de Barcelona en marc dels actes dels 50 anys de les darreres detencions de militants antifranquistes

Un centenar de manresans van entrar a la Model dissabte a la tarda

Un centenar de manresans van entrar a la Model dissabte a la tarda / Mireia Arso

Marc Llohis

Barcelona

Dissabte a la tarda, un centenar de persones van omplir dos autobusos per fer via des de Manresa fins a la presó Model de Barcelona. Una expedició que va comptar amb la presència de Josep Fuentes, un dels cinc darrers detinguts pel règim Franquista a Manresa i que va entrar durant una mica més de dos mesos al centre penitenciari barceloní. També hi van ser Rufí Cerdán i Josep Ramon Mora, detinguts a Manresa, i Sebastià Vives, que es va amagar de les autoritats. Es tractava d'un acte en el marc de la celebració dels 50 anys de les darreres detencions de militants antifranquistes i la mort del dictador.

El centenar d'interessats a conèixer les interioritats de la presó van tenir durant una mica més d'una hora i mitja el centre penitenciari per ells sols. Amb el guiatge de l'expresidiari egarenc i membre de l'Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme, Domènec Martínez, van descobrir alguns dels espais on es cometien multitud de tortures, abusos i repressió a l'interior de l'emblemàtica presó situada a l'Eixample de Barcelona.

Notícies relacionades i més

Durant la visita, tant Martínez com Fuentes van compartir algunes de les anècdotes personals que van viure durant el seu temps com a interns. Des de la impossibilitat de parlar en català en la gran majoria de casos si no es volia rebre un correctiu important, o tots els tripijocs i negocis que succeïen a l'interior de les cel·les cada vegada que alguns dels seus familiars els portaven menjar de l'exterior. Una circumstància que es repetia amb relativa freqüència, ja que si en una cosa van coincidir tots dos és que el menjar que els servien era "infumable".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents