Un centenar de professionals d’urgències en pediatria es posen al dia a Manresa
Althaia organitza la jornada de treball que compleix la seva 43a edició
L’aplicació de la intel·ligència artificial a les urgències de pediatria, la seguretat en l’administració de medicaments o com fer front a una hemorràgia massiva, van són alguns dels temes que es van tractar a la 43a Jornada d’Urgències en Pediatria de la Fundació Althaia que es va celebrar recentment.
Van participar-hi un centenar de professionals, d’arreu de Catalunya que van poder actualitzar coneixements i intercanviar experiències. La trobada s’ha convertit en referent gràcies a la seva dilatada trajectòria.
La jornada va incloure teoria i pràctica. En dues taules anomenades “Què cal fer?” es van exposar coneixements i consells útils per resoldre situacions que poden aparèixer en un servei d’urgències. Es va parlar de l’aplicació de la intel·ligència artificial a les urgències pediàtriques, la seguretat en l’administració de fàrmacs en pacients crítics, els incidents de múltiples víctimes i el maneig de l’hemorràgia massiva en pediatria. A més, es van presentar diversos casos clínics interactius, en què els assistents van participar activament.
La part pràctica
La part pràctica, que va ser ben valorada pels assistents segons la fundació sanitària, va incloure set tallers sobre radiologia pediàtrica, el trànsfer de pacients traumàtics a Urgències, les immobilitzacions amb guixos, incidents de múltiples víctimes, ecografia articular i de parts toves, ventilació no invasiva i simulació pediàtrica.
La jornada, organitzada pel Servei de Pediatria d’Althaia, va comptar amb la participació com a ponents de professionals de la mateixa institució, de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i de l’equip de recerca COPEDI-CAT.
La inauguració va anar a càrrec de Montserrat Domènech Santasusana, directora assistencial d’Althaia, i Sílvia Sánchez Pérez, cap del Servei de Pediatria de la fundació.
