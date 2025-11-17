Creu Roja al Bages impulsa amb èxit un nou vermut solidari per a la campanya de joguines
Es va celebrar a la Vermuteria Santa Rita amb una destacada participació ciutadana i amb la col·laboració d'empreses i d'entitats del territori
L'objectiu va ser recollir diners per al projecte de la Joguina Educativa de Creu Roja Joventut
Regió7
Creu Roja al Bages va celebrar una nova edició del Vermut Solidari a la Vermuteria Santa Rita, al Barri Antic de Manresa, una iniciativa que, dissabte al migdia, va reunir un ampli nombre de persones amb la finalitat de donar suport a la tradicional campanya de joguines. L’acte va esdevenir un espai de trobada i solidaritat que va contribuir a reforçar els recursos destinats a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social del Bages.
L’esdeveniment va tenir la col·laboració de diversos establiments i entitats del territori, entre els quals Guineu, Abadal, El Bandarra, Mahou, Dos Déus Vermouth, Outer Gin, La Despensa, Les Quetes, la colla castellera Tirallongues, Joan Soler, Dj Kiko 04 i PadriX & Gogan, que van contribuir a donar forma i qualitat a la jornada. Creu Roja al Bages agraeix, també, la implicació de la Vermuteria Santa Rita, que un any més s’ha sumat a la iniciativa cedint l’espai i col·laborant activament en el seu desenvolupament.
Un projecte amb els criteris clars
Aquesta campanya s’emmarca dins del projecte de la Joguina Educativa de Creu Roja Joventut, que promou durant tot l’any el valor pedagògic del joc arreu del territori. Per això, a l’hora de recollir joguines, Creu Roja Joventut estableix criteris concrets: que siguin noves, no sexistes, no bèl·liques, sostenibles i que fomentin el joc cooperatiu i col·lectiu, amb l’objectiu de garantir experiències de joc saludables, inclusives i educatives.
A través d’accions solidàries com aquest Vermut, així com de les aportacions de la ciutadania i del teixit empresarial, la institució treballa per garantir que l’època més significativa per als infants es pugui viure amb il·lusió i oportunitats per a tothom.
Gràcies a la col·laboració i a la participació de tothom, Creu Roja al Bages continua treballant per garantir que, un any més, cap infant es quedi sense joguina. La campanya culminarà amb la tradicional “Botiga de Joguines”, on les famílies vulnerables podran triar les joguines més adequades per als seus infants.
