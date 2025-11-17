Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
El gran volum de visites breus que rebien a peu de carrer va despertar les sospites dels residents a la zona, que van avisar els Mossos perquè actuessin
La col·laboració ciutadana i nou mesos d'investigació han permès detenir un home i una dona, de 35 i 34 anys, que traficaven amb cocaïna a Manresa. L'arrest, efectuat pels Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació el passat 13 de novembre, es va produir després d'un exhaustiu seguiment del principal sospitós, que solia vendre substàncies estupefaents a peu de carrer. Després de ser detingut, els agents van entrar al seu domicili i van trobar-hi vint embolcalls de cocaïna, 42,3 grams en roca i 820 euros amagats al congelador. A més, van localitzar-hi la dona, que també va ser arrestada per un delicte contra la salut pública.
La investigació es va iniciar aquest febrer, després que la policia catalana tingués coneixement que davant d'un immoble de Manresa sovint hi havia un home que traficava amb drogues. De fet, els Mossos van rebre diversos avisos de veïns de la zona que informaven d'aquests fets i manifestaven la sensació d'inseguretat i malestar que hi havia entre els residents.
Arran d'aquestes informacions, la Unitat d’Investigació i agents de seguretat ciutadana de paisà van iniciar un seguit de vigilàncies del sospitós, així com seguiments en diferents dies i franges horàries. Els mossos van acabar corroborant el moviment de persones per la zona, alguns d'ells coneguts policialment i consumidors de substàncies estupefaents.
Finalment, l'home va ser aturat i detingut just quan sortia del seu domicili. Després van procedir a l'entrada i perquisició del seu domicili, on van trobar una desena d'embolcalls amb cocaïna i el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues). Els agents van continuar buscant i van localitzar deu bosses més, els 42,3 grams en roca i una bàscula per calcular el pes de les dosis. Al congelador, a més, tenien 820 euros amagats dins una bossa de plàstic.
L’home va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, i la dona, que va ser localitzada a l'interior de l'immoble i també va ser detinguda pel mateix delicte, va quedar en llibertat després de declarar a comissaria i amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida.
