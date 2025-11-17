Una figura cònica que imita un avet de Nadal decorarà aquestes festes la plaça de Neus Català de Manresa
Lluny de l'original cub vermell del 2018, l'element d'enguany tindrà rèpliques a Sant Domènec i a la plaça Major
La cèntrica plaça de Neus Català i Pallejà de Manresa ja té instal·lat l'element que aquest Nadal l'ambientarà durant les festes. Es tracta d'una figura cònica de dotze metres d'altura que figura un avet coronat per una estrella que s'encendrà amb led quan es faci l'encesa de la il·luminació nadalenca, el pròxim divendres 28 de novembre. Un element igual també es podrà trobar a la plaça de Sant Domènec i a la plaça Major. A diferència del cub vermell lluminós que va quedar instal·lat a l'aleshores coneguda com a plaça de Crist Rei per les festes de 2018, l'element d'enguany no fa preveure que generi l'entusiasme d'aleshores.
L'any 2018 es va decorar la cèntrica plaça manresana amb un cub lluminós de color vermell que va generar molta expectació entre els vianants. Es podia passar per dins i van ser molts els ciutadans que s'hi van fer fotografies. El 2019 el va rellevar un gran ninot de gel lluminós que no va entusiasmar tant, però que també va ser molt fotografiat. El 2020, en plena covid, la plaça va quedar decorada amb un arbre de vuit metres d'alçada amb les branques il·luminades que també va generar comentaris perquè, una vegada encès, era molt vistós. El 2021, el protagonista va ser una figura que remetia a l'arcàngel Gabriel, que simulava que tocava una trompeta. Feia onze metres d'alçada i uns set d'amplada i també va causar força sensació. El 2022, la decoració a la plaça de Neus Català i Pallejà va consistir en dos arbres lluminosos, un de color rosa i l'altre de color blanc. El 2023 va ser en un arc amb flocs de neu per on podia passar la gent per sota, acabat en un ninot de neu. Finalment, l'any passat van protagonitzar la proposta unes estrelles que formaven un arc per on es podia passar per sota i que es recolzava en dos daus daurats.
Quatre indrets nous il·luminats
Enguany, com ja va avançar aquest diari, la il·luminació nadalenca a càrrec de l’Ajuntament de Manresa tindrà un pressupost de 150.000 euros, 50.000 més que el 2024. Aquest increment permetrà il·luminar quatre indrets nous: la Font de Neptú (al costat del Pont Nou) i el Casino, que es perfilaran amb llums; la carretera de Cardona, que fins ara no s’havia il·luminat mai, i la carretera de Vic, que s’il·luminarà per primera vegada tota sencera fins a Prat de la Riba. Amb la il·luminació de les carreteres de Cardona i Vic, l’Ajuntament destaca que haurà completat l’eix central de la ciutat, que estarà totalment il·luminat amb motius nadalencs. Pel que fa a Prat de la Riba, s’ha fet una aposta global de la rotonda, la més gran actualment existent a la ciutat. Els elements d’altres rotondes, com la de Bonavista, es renovaran, seguint la mateixa línia que en edicions anteriors.
