L'Ajuntament de Manresa homenatja Magdalena Duocastella Amenós pel seu centenari
L’alcalde Marc Aloy va lliurar un obsequi i un ram de flors en nom del consistori a la manresana, que és la mare de l'exalcalde Josep Camprubí
La centenària, que va néixer el 15 de novembre de 1925, dedica el temps a gaudir de la família i li agrada cuidar les flors i cantar
Regió7/G.C.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, va visitar aquest cap de setmana Magdalena Duocastella Amenós per felicitar-la en el seu centenari. En nom de l'Ajuntament, li va lliurar un ram de flors i un obsequi especial. La celebració es va dur a terme a la carretera de Vic, on resideix, i on la Magdalena va poder gaudir d'aquest moment tan significatiu envoltada dels seus familiars.
Va viure davant la Seu
Magdalena Duocastella Amenós va néixer a Manresa el 15 de novembre de 1925 i va créixer al centre històric de la ciutat, davant de la basílica de la Seu. Es va casar amb Josep Camprubí Plans i van tenir nou fills, un dels quals és l'exalcalde de Manresa Josep Camprubí. Els seus descendents inclouen 14 nets i 18 besnets, formant una família extensa que supera les cinquanta persones.
Des de ben jove, la Magdalena va estudiar piano, i el seu pare li'n va regalar un que encara acompanya tota la família. A més, va aprendre a cosir i va vestir els seus fills durant la infància. Més tard, va col·laborar amb una modista de Manresa i ajudava el seu marit, que era agent comercial, en un taller de manipulats de paper situat al passatge de la Mesquita.
Actualment, li agrada passar temps amb la seva família, cuidar les flors i cantar, una afició que ha heretat el seu fill Josep.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper