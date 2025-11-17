Les noves voreres al voltant de la urbanització Nova Alcoholera de Manresa s'obriran aquest dimarts
Dimecres entrarà en funcionament la parada de transport públic definitiva al carrer de Sant Antoni Maria Claret
El que encara no s'ha eliminat dins de la part urbanística de l'actuació és el bloc amb l'estació transformadora
Regió7/Gemma Camps
En el marc del projecte d'urbanització lligat a la promoció de pisos Nova Alcoholera de Manresa, demà dimarts és previst obrir al pas de vianants les noves voreres del carrer de Sant Antoni Maria Claret, de la carretera de Santpedor i del vial d'accés a l'Estació d'Autobusos, ha informat l'Ajuntament.
A més a més, el pròxim dimecres 19 de novembre es posarà en funcionament la nova parada de transport públic al carrer de Sant Antoni Maria Claret, on ja hi ha la marquesina des de fa dies. També es duran a terme els treballs de senyalització vertical i horitzontal per retirar la parada provisional que s'ha habilitat al mateix carrer durant les obres.
De moment, tot i la transformació més que evident que ha viscut aquesta illa de cases de Manresa amb la construcció dels nous blocs de pisos i amb la urbanització de l'entorn, el que continua dempeus és la construcció on hi ha l'estació transformadora, que havia d'anar a terra, segons es va dir al principi, però que no s'ha mogut d'on està i que desentona totalment amb la resta.
Per altra banda, l'espai que es va deixar al costat de les escales per anar a l'estació, que, segons es va informar en el seu dia, es va reservar per fer-hi un ascensor que dependria de l'Ajuntament, ha quedat tapat, de manera que, per ara, caldrà pujar i baixar escales o, si es vol caminar a peu pla, anar a donar la volta per la carretera de Santpedor.
La nova promoció de pisos, iniciada l’estiu del 2023, inclou la construcció de 98 habitatges, 32 dels quals de protecció oficial; la creació de sis locals comercials i un aparcament amb 107 places. Tot plegat ocupa l’espai de l’Alcoholera Manresana, una indústria fundada l’any 1917 per Baldomer Casas que va funcionar durant cinquanta-set anys. Les obres han comportat alliberar més de 3.000 m2 d’espai públic, 2.100 dels quals són zona verda, i millorar els accessos a l’Estació d’Autobusos de Manresa.
