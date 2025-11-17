Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa impulsa la campanya ‘Comerç lliure d’etiquetes’ per trencar amb els estereotips de gènere al comerç local

La iniciativa, promoguda per la UBIC i l’Ajuntament de Manresa, vol visibilitzar el comerç de proximitat com un espai inclusiu, obert i lliure de prejudicis

El president de la UBIC, Antoni Daura Jorba i la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Manresa

L’Ajuntament de Manresa i la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) han impulsat conjuntament la campanya ‘Comerç lliure d’etiquetes. Trenquem amb els estereotips de gènere’. La iniciativa vol trencar amb els prejudicis i rols de gènere vinculats al comerç i als seus productes, i remarcar el valor del comerç local com a espai de convivència, diversitat i respecte.

La campanya té com a objectiu promoure un comerç inclusiu, proper i lliure d’estereotips i discriminacions de gènere, i fomentar la reflexió sobre com les etiquetes i els rols preestablerts poden influir en la manera de comprar i vendre. També vol aprofitar l’època nadalenca, un moment clau per al comerç local, per reflexionar sobre els rols i estereotips de gènere que sovint s’associen als regals, productes i experiències de consum. L’objectiu és visibilitzar el comerç de Manresa com un espai inclusiu, obert i respectuós amb la diversitat, i promoure compres nadalenques lliures d’etiquetes.

Productes només per a nenes?

La campanya ‘Comerç lliure d’etiquetes’ convida tant els comerciants com les persones consumidores a trencar amb els estereotips tradicionals de gènere —com ara que determinats productes, joguines o regals siguin “per a nens” o “per a nenes”— i a fomentar una mirada més lliure i diversa del consum.

La campanya ‘Comerç lliure d’etiquetes’ es desplegarà a través de diferents suports visuals i de comunicació, tant físics com digitals. Els comerços adherits s’identificaran amb un adhesiu, amb el qual mostraran el seu compromís amb un comerç respectuós, divers i lliure d’etiquetes. També distribuiran bosses de compra amb el lema de la campanya entre les i els clients.

