Manresa impulsa la campanya ‘Comerç lliure d’etiquetes’ per trencar amb els estereotips de gènere al comerç local
La iniciativa, promoguda per la UBIC i l’Ajuntament de Manresa, vol visibilitzar el comerç de proximitat com un espai inclusiu, obert i lliure de prejudicis
L’Ajuntament de Manresa i la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) han impulsat conjuntament la campanya ‘Comerç lliure d’etiquetes. Trenquem amb els estereotips de gènere’. La iniciativa vol trencar amb els prejudicis i rols de gènere vinculats al comerç i als seus productes, i remarcar el valor del comerç local com a espai de convivència, diversitat i respecte.
La campanya té com a objectiu promoure un comerç inclusiu, proper i lliure d’estereotips i discriminacions de gènere, i fomentar la reflexió sobre com les etiquetes i els rols preestablerts poden influir en la manera de comprar i vendre. També vol aprofitar l’època nadalenca, un moment clau per al comerç local, per reflexionar sobre els rols i estereotips de gènere que sovint s’associen als regals, productes i experiències de consum. L’objectiu és visibilitzar el comerç de Manresa com un espai inclusiu, obert i respectuós amb la diversitat, i promoure compres nadalenques lliures d’etiquetes.
Productes només per a nenes?
La campanya ‘Comerç lliure d’etiquetes’ convida tant els comerciants com les persones consumidores a trencar amb els estereotips tradicionals de gènere —com ara que determinats productes, joguines o regals siguin “per a nens” o “per a nenes”— i a fomentar una mirada més lliure i diversa del consum.
La campanya ‘Comerç lliure d’etiquetes’ es desplegarà a través de diferents suports visuals i de comunicació, tant físics com digitals. Els comerços adherits s’identificaran amb un adhesiu, amb el qual mostraran el seu compromís amb un comerç respectuós, divers i lliure d’etiquetes. També distribuiran bosses de compra amb el lema de la campanya entre les i els clients.
