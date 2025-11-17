Manresa inaugura l'exposició contra el càncer amb un centenar d'obres
Va comptar amb la col·laboració de l’alumnat de 4t d’ESO del col·legi Ave Maria
REGIÓ7
L’Associació contra el Càncer a Manresa va inaugurar la seva anual Exposició-Subhasta de Pintures contra el càncer que enguany va comptar amb la col·laboració de l’alumnat de 4t d’ESO del col·legi L’Ave Maria.
Des de l’organització, van haver de maldar per tal de poder encabir el centenar d’obres que enguany integren el catàleg de la mostra. Una xifra d’expositors que no s’assolia des de l'any 2008 i que fan d’aquesta l’exposició artística més assenyalada i participada del calendari anual manresà.
A banda de l’aportació de prop d’una vintena de nous artistes de diferents generacions i indrets del Principat, cal remarcar com a novetat la presència d’algunes obres de prestigioses firmes barcelonines de la passada centúria, com les de Ramon Laporta o la del nebot del poeta Adolfo Bécquer, Carlos Bécquer. Així mateix, una edició més segueix viu el compromís dels familiars d’artistes manresans difunts que continuen cedint obra per aquesta mostra, com és el cas de Joan Sallent, Josep Vila Closes, Joan Noet, Mercè Felip, Maria Circuns, Jaume Casacuberta, Àngel Gutiérrez o Joan Abancó, entre d’altres, cosa que fa d’ella una ocasió única per poder gaudir públicament de les seves creacions.
Incorporació d'alumnat
Una novetat d’enguany ha estat la incorporació de l’alumnat de l’escola L’Ave Maria de Manresa que durant setmanes han estat treballant per biografiar el centenar d’artistes, un treball al qual es pot accedir a través dels codis QR localitzats a les cartel·les de les obres. A més del treball a les aules, els alumnes han estat col·laborant en el muntatge de l’exposició, traslladant les obres, mesurant-les, estudiant-ne la distribució i finalment penjant-les. Un treball immersiu que els ha permès conèixer de primera mà les obres d’art i les implicacions del que comporta realitzar una exposició. Una experiència molt ben valorada pels mateixos alumnes i per l’organització.
Durant les setmanes vinents els joves estudiants seguiran treballant per tal de preparar la presentació de les obres per al dia de la subhasta, que enguany tindrà lloc el divendres 28 de novembre, a les 19h, a la mateixa sala Espai7 del Casino.
