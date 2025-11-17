Manresa reivindica el drets dels infants a sentir-se segurs i créixer amb afecte
Un acte insitucional i una gran festa familar en el Dia Internacional del Drets dels Infants
Un acte a la plaça Major amb la participació d’onze escoles, i una gran festa familiar al pati del Casino seran els actes principals del Dia Internacional dels Drets dels Infants que s’ha programat a Manresa. Enguany reivindica la importància del vincle familiar i comunitari. El Dia Internacional dels Drets dels Infants se celebra el 20 de novembre arreu del món.
‘El Dret a la Tribu: a estar en família i amb les persones que els estimen'. Aquest és el lema de les activitats d’aquest any que vol en valor la importància del vincle familiar i el suport de la comunitat en el desenvolupament de la infància, subratllant la idea i el desig que tots els infants tenen el dret de sentir-se segurs i créixer en un entorn d’afecte.
La creació de la gran tribu
La commemoració institucional se celebrarà divendres 21 de novembre, de 3/4 d’11 a les 12 del migdia a la Plaça Major. A l’acte participaran alumnes de quart de primària de diversos centres educatius de la ciutat: Escola Bages, Escola Les Bases, Col·legi FEDAC Manresa, Escola La Flama, Institut Escola Manresa, Col·legi La Salle, Col·legi Oms i de Prat, Escola Pare Algué, Escola Renaixença, Escola Valldaura i Escola Vedruna.
A partir d’un treball que els alumnes de diverses escoles de Manresa han dut a terme durant els mesos d’octubre i novembre, es realitzarà una acció simbòlica: la creació de la gran tribu dels infants de Manresa, per llançar el missatge que cap infant de la ciutat se senti mai exclòs o sol.
La lectura del manifest ‘Dret a la Tribu’ anirà a càrrec d’alumnes de l'Institut Escola Manresa. L'acte es complementarà amb l'animació musical de Carles Cuberes Martínez, que conduirà tot l’acte. Abans els infants de les escoles participants, gaudiran d’un esmorzar de germanor i una dinàmica participativa a la plaça.
Festa dels Drets dels Infants
La gran festa per als infants i les seves famílies es farà aquest any al pati del Casino i se celebrarà el dissabte 22 de novembre a partir e 2/4 d’11 i fins a la una del migdia. Serà un matí ple de tallers, jocs, contes i danses on els infants podran conèixer els seus drets i fer sentir la seva veu.
Com a novetat, en aquesta edició de la festa, els alumnes de quart de l'Institut Escola de Manresa que hauran llegit el manifest a la Plaça Major, tindran l'oportunitat de fer-ne una segona lectura davant les famílies, adults, professionals i els diversos serveis i entitats que treballen per la infància a Manresa. La lectura del manifest es durà a terme a 2/4 d’1 del migdia.
La festa començarà a 2/4 d’11 amb un taller de lectura assistida amb gossos, amb la Golden Retriever Sam, amb l’objectiu de fomentar l’autoestima i la confiança lectora en infants de 6 a 10 anys. Aquesta activitat requereix inscripció prèvia, enviant un correu a marta.serrat@ajmanresa.cat.
A les 11, les famílies amb infants de 0 a 3 anys podran participar del taller ‘El dret a créixer en Tribu’, a càrrec d’Espai Vida. Posteriorment els Joves Geganters de Manresa dinamitzaran la jornada amb una ballada de gegants i capgrossos.
A les 12 del migdia Maneluti explicarà la història de la Fada Belluerna, que relata al seu conte el viatge fins a arribar a Manresa per celebrar les festes de Nadal. El final de festa, també a càrrec de Maneluti, que convidarà infants i famílies a ballar per cloure la jornada.
L’acte compta amb la participació activa d'entitats i serveis que formen part de la tribu que treballa per la infància a la ciutat, com l’Associació Campi qui Jugui, la Colla Joves Geganters de Manresa, Creu Roja Bages, Espai Francesc d'Assís, Espai Vida, Institut Escola Manresa, Lab 0-6 UManresa, Ludoteca Ludugurus, Playmobil Manresa i Save the Children.
Les activitats de la 15a setmana dels Drets dels Infants, han començat aquest cap de setmana amb la una nova edició del Kapla al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, una activitat intergeneracional de joc de construcció, organitzada pel CAE i Parc de la Séquia - Fundació Aigües de Manresa.
El 20 de novembre a les 6 de la tarda, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants, es durà a terme una gimcana per a infants de 4 a 12 anys, que caldrà que vagin acompanyats d’una persona adulta. Per participar de l’activitat gratuïta, organitzada per la Ludoteca Ludugurus i la Creu Roja del Bages, cal fer la reserva de la plaça per WhatsApp al telèfon 678 404 933.
El programa d'actes és organitzat per l’Ajuntament de Manresa, a través de la Regidoria d’Infància i Joventut, i diferents entitats de la ciutat.
