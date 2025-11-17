Manresa serà capital de la pedra seca l’any 2027
La ciutat acollirà el relleu d'Andorra per organitzar la XIV Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional als Països Catalans
Regió7
Manresa ha estat escollida com a seu de la XIV Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional als Països Catalans, que se celebrarà l'any 2027. L'anunci s'ha fet públic a Andorra, en el marc de la XIII edició de la Trobada, celebrada del 14 al 16 de novembre de 2025. La cita tindrà un caràcter molt especial: es compliran 25 anys de la primera Jornada, que va tenir lloc precisament a Manresa, convertint la capital del Bages en l'origen d'aquest moviment de preservació i difusió del patrimoni de la pedra seca.
Durant la trobada, Eva Farré, secretària del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, i Josep Soler, historiador i gestor cultural especialitzat en la pedra seca, han recollit simbòlicament el relleu de part del govern andorrà per portar la Jornada de nou a Manresa l'any 2027. La seva intervenció ha posat de manifest la voluntat del territori de tornar a ser protagonista d'aquesta iniciativa, amb l'objectiu de celebrar els 25 anys de la primera edició i projectar la trobada cap al futur amb més ambició i visibilitat.
La Trobada del 2027 serà, una oportunitat per ampliar les polítiques i accions encaminades a la promoció, conservació i posada en valor de la pedra seca al Bages, reforçant el seu paper com a patrimoni cultural i identitari de primer ordre. Hi ha el compromís de l'Ajuntament de Manresa per ser amfitrió de la trobada, i es buscaran les complicitats amb agents del territori vinculats, com el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, el Consell Comarcal, Bages Turisme, el Centre d'Estudis del Bages o el Camp d'Aprenentatge del Bages, entre d'altres.
Com a primera pedra de la propera trobada, ja s'ha creat un perfil d'Instagram: @pedrasecatrobada. Aquest canal vol donar visibilitat a les iniciatives presentades a la Trobada d'Andorra i, alhora, esdevenir un perfil aglutinador de totes les accions que s'estan fent arreu dels Països Catalans en relació amb la pedra seca.
La pedra seca al Bages: la comarca de les barraques de vinya
La tècnica de la pedra seca és un element identitari del paisatge del Bages. Els marges, barraques i estructures de pedra seca han estat històricament imprescindibles per a la viticultura i per a l'ordenació del territori. Segons dades de l'Observatori del Paisatge, el Bages és la comarca amb més patrimoni inventariat en pedra seca, amb més de 6.500 barraques de vinya registrades, fet que la posiciona com "la comarca de les barraques de vinya".
Aquest llegat està estretament vinculat a la història de la vinya i el vi de la zona. Per això, des dels seus inicis —recordem que la DO Pla de Bages ha celebrat recentment els seus 30 anys— el Consell Regulador ha impulsat iniciatives que fomenten la rehabilitació i posada en valor de la pedra seca, integrant-la com a part essencial de la identitat del territori.
