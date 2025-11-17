Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Xerrada sobre la pervivència del franquisme sociològic, dijous a Manresa

La conferència se celebra just el dia que fa 50 anys que va morir el dictador Franco

Homenatge als darrers detinguts pel franquisme a Manresa

Jordi Morros

Manresa

Aquest dijous, just quan es compliran els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, Manresa farà memòria amb la conferència ‘20-N. La fi del dictador i la pervivència del franquisme sociològic’. Se celebrarà aquest dijous l’auditori de la Plana de l’Om a les 7 de la tarda. A xerrada anirà a càrrec del catedràtic d’Història Contemporània de Barcelona, Antoni Segura. L’acte és organitzat per l’Associació Viure i Conviure i l’Ajuntament de Manresa.

Segura analitzarà el moment final de la dictadura franquista i la perduració d’aquesta ideologia en la societat fins a l’actualitat, quan l’extrema dreta torna a aflorar.

L’historiador, que va ser president del patronat del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) del 2017 al 2024 i codirector del Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) a la mateixa universitat, s'ha especialitzat en l'anàlisi de conflictes, l'estudi de la dictadura franquista i la transició a la democràcia.

Abans de la conferència es durà a terme la presentació de la campanya ‘Justícia antifranquista’ a càrrec d’Andrea Carrera Brugués, coordinadora de la línia de Dret a la Memòria d’Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans.

L’objectiu d’aquesta campanya és posar sobre la taula la necessitat d’investigar les tortures comeses durant el franquisme a l’estat espanyol.

Altres activitats

L’acte s’emmarca en la commemoració els ‘50 anys de la lluita per la recuperació dels drets i llibertats a Manresa’. En aquest context el dissabte 22 de novembre a les 7 de la tarda, el Commoners Choir i el Cor InCORdis s’uniran per cantar contra l’ascens del feixisme amb ‘No passaran! Feixisme, ni ara ni mai’ al Teatre Conservatori. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web del Kursaal. El concert l’organitza per Manresana d’Equipaments Escènics, El Galliner i l’Ajuntament de Manresa.

D’altra banda, el 10 de desembre, el Col·legi d’Advocats organitza ‘Exercir l’advocacia en la dictadura: on quedava la nostra llibertat i independència?’, una jornada oberta al públic, que es durà a terme a la sala d’actes de la seu del col·legi, al carrer Sant Joan Baptista de la Salle 4-6, És necessari inscriure-s’hi al correu col.legi@icamanresa.net

Per altra part, l’exposició ‘Vencedors i vençuts’ es pot visitar a la biblioteca del Casino fins al 27 de novembre. I l’exposició ‘Paco Candel i els altres: un retrat literari de la immigració a Catalunya’ es pot veure a la Biblioteca Ateneu Les Bases fins al 28 de novembre. Ambdues estan produïdes pel Memorial Democràtic.

El programa d’activitats ha estat organitzat de manera coral entre l’Ajuntament de Manresa i diverses entitats manresanes, sumant esforços i punts de vista, amb la voluntat de fer memòria dels fets i difondre’ls per a construir una societat més democràtica, lliure i solidària.

Les activitats del programa compten amb el suport de Generalitat de Catalunya - Memorial Democràtic i la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. 

