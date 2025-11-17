Xerrada sobre la pervivència del franquisme sociològic, dijous a Manresa
La conferència se celebra just el dia que fa 50 anys que va morir el dictador Franco
Aquest dijous, just quan es compliran els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, Manresa farà memòria amb la conferència ‘20-N. La fi del dictador i la pervivència del franquisme sociològic’. Se celebrarà aquest dijous l’auditori de la Plana de l’Om a les 7 de la tarda. A xerrada anirà a càrrec del catedràtic d’Història Contemporània de Barcelona, Antoni Segura. L’acte és organitzat per l’Associació Viure i Conviure i l’Ajuntament de Manresa.
Segura analitzarà el moment final de la dictadura franquista i la perduració d’aquesta ideologia en la societat fins a l’actualitat, quan l’extrema dreta torna a aflorar.
L’historiador, que va ser president del patronat del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) del 2017 al 2024 i codirector del Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) a la mateixa universitat, s'ha especialitzat en l'anàlisi de conflictes, l'estudi de la dictadura franquista i la transició a la democràcia.
Abans de la conferència es durà a terme la presentació de la campanya ‘Justícia antifranquista’ a càrrec d’Andrea Carrera Brugués, coordinadora de la línia de Dret a la Memòria d’Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans.
L’objectiu d’aquesta campanya és posar sobre la taula la necessitat d’investigar les tortures comeses durant el franquisme a l’estat espanyol.
Altres activitats
L’acte s’emmarca en la commemoració els ‘50 anys de la lluita per la recuperació dels drets i llibertats a Manresa’. En aquest context el dissabte 22 de novembre a les 7 de la tarda, el Commoners Choir i el Cor InCORdis s’uniran per cantar contra l’ascens del feixisme amb ‘No passaran! Feixisme, ni ara ni mai’ al Teatre Conservatori. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web del Kursaal. El concert l’organitza per Manresana d’Equipaments Escènics, El Galliner i l’Ajuntament de Manresa.
D’altra banda, el 10 de desembre, el Col·legi d’Advocats organitza ‘Exercir l’advocacia en la dictadura: on quedava la nostra llibertat i independència?’, una jornada oberta al públic, que es durà a terme a la sala d’actes de la seu del col·legi, al carrer Sant Joan Baptista de la Salle 4-6, És necessari inscriure-s’hi al correu col.legi@icamanresa.net
Per altra part, l’exposició ‘Vencedors i vençuts’ es pot visitar a la biblioteca del Casino fins al 27 de novembre. I l’exposició ‘Paco Candel i els altres: un retrat literari de la immigració a Catalunya’ es pot veure a la Biblioteca Ateneu Les Bases fins al 28 de novembre. Ambdues estan produïdes pel Memorial Democràtic.
El programa d’activitats ha estat organitzat de manera coral entre l’Ajuntament de Manresa i diverses entitats manresanes, sumant esforços i punts de vista, amb la voluntat de fer memòria dels fets i difondre’ls per a construir una societat més democràtica, lliure i solidària.
Les activitats del programa compten amb el suport de Generalitat de Catalunya - Memorial Democràtic i la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.
