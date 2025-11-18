Althaia i l’Hospital de Sant Pau signen un acord per poder fer intervencions complexes de cardiologia a Manresa
Fins ara s'havien de derivar pacients a Barcelona
La fundació manresana inicia una campanya de mecenatge per aconseguir 2,5 milions per tirar endavant el projecte
REGIÓ7
L’Hospital de Sant Pau de Barcelona i la Fundació Althaia de Manresa posaran en marxa un nou Servei de Cardiologia entre els dos centres, amb l’objectiu d’oferir atenció cardiovascular de complexitat a la Catalunya central. Aquest dimarts les dues institucions han signat un conveni, d’acord, amb el Servei Català de la Salut, que permetrà que Althaia faci un pas endavant en l’abordatge de patologies cardíaques de major complexitat com cateterismes i altres intervencions, sense haver de desplaçar usuaris a altres hospitals
L’acord preveu que professionals de Sant Pau es desplacin regularment a Manresa per atendre àrees d’alta especialització com insuficiència cardíaca avançada o cardiopaties familiars, mentre que els professionals d’Althaia podran complementar la seva formació i activitat a Sant Pau, així com col·laborar junts en projectes de recerca.
Segons la Fundació Althaia, aquesta col·laboració suposarà un salt qualitatiu en la capacitat diagnòstica i terapèutica, i permetrà abordar procediments d’alta complexitat sense necessitat de derivacions ni desplaçaments dels usuaris i usuàries a hospitals de tercer nivell. Això facilitarà que el pacient pugui seguir en el mateix centre i amb el mateix equip de professionals tot el procés assistencial, des del diagnòstic, el tractament i la rehabilitació.
L’any 2024, un total de 523 pacients d’Althaia i de l’Hospital de Berga a ser derivats a l’Hospital de Sant Pau per realitzar-se una coronariografia, un procediment diagnòstic mínimament invasiu que es porta a terme per avaluar l’estat de les artèries coronàries i la presència de possibles obstruccions. Són desplaçaments que es podran evitar.
Durant la presentació de l’acord, la directora assistencial d’Althaia, Montserrat Domènech, ha remarcat que la futura sala d’hemodinàmica on es duran a terme aquests procediments «serà el salt més important que farà l’atenció sanitària pública de Manresa des de l’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu el 2014, ja que situarà l’hospital a un nivell de resolució molt superior al que ha tingut fins ara».
La signatura del conveni l’han protagonitzat el director general de la Fundació Althaia de Manresa, Manel Jovells, i el director general de l’Hospital de Sant Pau, Adrià Comella.
L’acte ha servit per donar el tret de sortida al projecte de mecenatge per aconseguir fer realitat la sala d’intervencionisme cardiovascular. La inversió prevista és de 2,5 milions. La campanya es durà a terme amb el lema ‘Suma’t al nostre batec’
