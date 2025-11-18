La crisi climàtica i la mort centren dues trobades de debat de la Comunalitat de Manresa
Les sessions, incloses en un cicle per tractar la transició ecosocial, seran el 21 de novembre i l'11 de desembre
La Comunalitat ha organitzat en tres anys més de 160 activitats, que han seguit més de 2.000 participants
La crisi climàtica i com afrontar la mort centraran les dues noves trobades del cicle per tractar la transició ecosocial a Manresa, que organitza la Comunalitat de Manresa. La de la crisi climàtica tindrà lloc el 21 de novembre i la de com afrontar la mort, l’11 de desembre. La transició ecosocial és un dels eixos principal que treballa la Comunalitat de Manresa, que ha volgut posar èmfasi en identificar reptes estratègics i accions concretes per a una capital del Bages en transició des de la sobirania.
D'ençà que va entrar en funcionament, fa més de tres anys, la Comunalitat ha organitzat més de 160 activitats, en les quals han participat més de 2.000 persones. Aquesta tardor vol continuar dinamitzant la ciutat amb el cicle de trobades de debat i enxarxament Sobiranies, jornades per construir una Manresa en transició, que vol identificar col·lectivament els reptes i les accions estratègiques de ciutat en àmbits clau com l’alimentació, les cures, l’economia productiva, l’acció climàtica i l’acció comunitària i veïnal. La primera sessió, el 25 de setembre passat, es va centrar en la sobirania alimentària i ara arriben les dues noves propostes.
La del 21 de novembre tindrà lloc al Centre Cultural el Casino, a 2/4 de 7 de la tarda, i serà una jornada de debat al voltant de la crisi climàtica, les respostes a emergències i els reptes i possibilitats per afrontar-les. Es comptarà amb l’Assemblea Catalana de Transició Ecosocial i amb l’entitat Research&Degrowht. En aquest espai s’obrirà una taula de debat i treball per identificar les accions estratègiques clau a impulsar a nivell de ciutat.
El dia 11 de desembre tractarà sobre viure la mort, amb la presentació de les visions de les entitats Recer, Som Provisionals, Capalafi i del Servei de Dol. A continuació, s’obrirà un diàleg amb totes les persones assistents. Aquesta activitat s’emmarca dins la temàtica de cures i de xarxa comunitària. Es farà igualment al Casino, però a les 7 de la tarda.
Què és la Comunalitat de Manresa?
La Comunalitat de Manresa és un programa per al desenvolupament local i de promoció comunitària que vol respondre a les necessitats col·lectives i promoure el desenvolupament local amb la promoció de relacions de suport mutu, com, per exemple, horts comunitaris, grups de criança, xarxes d’aliments, bancs de recursos i tallers compartits. Però també, fomentant la gestió comunitària de béns comuns, com equipaments i infraestructures, i terres de cultiu.
Des de la seva posada en marxa, el febrer de 2022, la Comunalitat ha realitzat més de 160 accions, ja siguin de creació i de consolidació de grups d’ajuda mútua, d’anàlisi i prospectiva, i de formació, en les que s’han comptabilitzat més de 2.000 participacions. A banda, des de la Comunalitat de Manresa s’està treballant en l’activació d’una xarxa de professionals del sector agrari, s’està acompanyant la posada en marxa d’un banc de recursos mancomunats i d’eines agràries, una xarxa de cooperatives, i una borsa d’ocupació en l’ESS, entre altres moltes accions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT