Fem Manresa reclama més informadors de carrer del nou model de recollida d'escombraries
Denuncia que, tot i que el govern sabia des d’un inici que una bona comunicació era imprescindible, hi ha hagut mancances evidents
REGIÓ7
Fem Manresa reclama al govern d’ERC, PSC i Impulsem que incrementi el nombre d’informadors ambientals a peu de carrer, amb l’objectiu que tota la ciutadania entengui el
funcionament del nou sistema de recollida de deixalles i disposi de targeta per obrir els contenidors.
La candidatura de l’oposició critica que, malgrat que el mateix govern va reconèixer durant l’aprovació del nou model que caldrien informadors al carrer des del principi perquè aquest funcionés, això no ha passat. Durant mesos, no hi ha hagut prou informadors ambientals perquè alguns poguessin estar a peu de carrer, i ara només n’hi ha quatre dedicats a aquesta feina -dos durant el torn de matí i dos al de tarda-.
“Mesos després de l’entrada en funcionament del nou model, encara hi ha un 10% dels habitatges de Manresa que no ha recollit la targeta, i hi ha carrers on no s’està fent un ús correcte dels contenidors tancats, amb episodis de carrers bruts, bosses deixades incorrectament i un augment de la percepció de desordre a l’espai públic”, assenyalen des de Fem Manresa. “I això no és només conseqüència de l’incivisme, sinó també, entre d’altres, de la mala planificació del govern pel que fa al desplegament informatiu sobre el nou model”.
Mai han tingut clar el sistema de contenidors tancats
Des de la candidatura asseguren que mai han tingut clar el sistema de contenidors tancats, però que sempre han estat convençuts que només podria arribar a funcionar si es dedicaven molts esforços des del principi a explicar-lo a la ciutadania i resoldre dubtes. “Això el govern també ho sabia, però ha tardat mesos a fer possible que hi hagués informadors ambientals a peu de carrer”, critiquen. “Ara, si de veritat es creuen el nou model i volen que funcioni, toca garantir hi hagi prou informadors per arribar a tota la ciutat”.
Actualment, hi ha un equip de vuit informadors ambientals dividit en dos torns -un de matí i un de tarda-, quatre dels quals s’encarreguen de tasques administratives. D’aquesta manera, només hi ha quatre persones -dues al matí i dues a la tarda- destinades a informar i resoldre dubtes a peu de carrer en una ciutat de més de 80.000 habitants. “És evident que no n’hi ha prou”, afirmen des de Fem Manresa.
Així, per millorar el sistema d’informació i seguiment del nou model de recollida de residus, la candidatura de l’oposició presentarà una moció al ple municipal d’aquest dijous. En aquesta, s’hi reclama ampliar el nombre d’informadors ambientals i els horaris d’atenció per garantir una cobertura adequada a tots els barris de la ciutat; planificar i executar una nova campanya d’informació i sensibilització per assegurar que tota la ciutadania entén el funcionament del nou model i disposa de la targeta, prioritzant les zones on es detectin més dificultats; establir un sistema de seguiment i avaluació pública dels indicadors d’ús correcte del sistema i de la neteja dels carrers, així com dels resultats dels informadors ambientals; i coordinar l’ampliació del servei amb entitats veïnals, comercials i socials per garantir que la informació arriba a tothom, incloent-hi
persones grans, nous veïns i veïnes i col·lectius amb dificultats lingüístiques o d’accés digital.
