Gairebé 900 persones participen en les construccions creatives amb peces de fusta al Museu de l’Aigua de Manresa
La meitat dels beneficis obtinguts de l'entrada es destinaran a projectes de la Fundació Althaia d'atenció hospitalària a infants i joves
REGIÓ7
La setena edició del Kapla al Museu, organitzada pel CAE i el Parc de la Séquia, ha tornat a consolidar aquesta iniciativa com una de les propostes lúdiques i educatives destacades de la ciutat. Entre el cap de setmana i les activitats prèvies entre setmana, l’activitat va aplegar gairebé 900 participants, entre públic familiar, grups escolars, esplais i programes socioeducatius, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT) de Manresa.
Aquests dies, el MAT es va convertir en un escenari creatiu on persones de totes les edats posaven a prova la seva creativitat, paciència i capacitat de cooperació per fer
construccions col·laboratives, solucionar reptes i muntar figures espectaculars de diferents mides i colors (ponts, torres, edificis, animals i fins i tot els populars Minions),
així com també es va construir en diverses ocasions la Cúpula de Leonardo amb la dinamització i la supervisió dels voluntaris, sota la projecció de vídeos de grans
construccions de Kapla.
Les sessions de participació ciutadana han sumat 521 assistències dissabte i diumenge. La combinació d’entrades online i a taquilla ha permès garantir un flux estable de visitants i una experiència de joc fluida. Cal destacar que la meitat dels beneficis obtinguts de l'entrada per participar al Kapla al Museu es destinaran a diversos projectes de
la Fundació Althaia d'atenció hospitalària a infants i joves.
Pel que fa a les activitats entre setmana, van mobilitzar 369 persones participants procedents d’escoles, entitats i projectes educatius, en 15 grups diferents. Centres com
la Renaixença, Oms i de Prat, Creu Roja o programes del CAE com ADN Lúdic, Lúcids i Entra en Joc han participat en sessions específiques que posaven en valor el joc com a
eina d’aprenentatge, cohesió i creativitat.
Implicació de famílies
Des del CAE es fa una valoració molt positiva tant de l’afluència com de la qualitat de l’experiència viscuda pels participants. L’equip destaca la implicació de les famílies i el
bon ritme de participació al llarg de tot el cap de setmana, especialment dissabte a la tarda; el reforç del vessant educatiu del projecte, amb la novetat de l’assistència de
centres escolars, i l’impacte comunitari del Kapla al Museu, que consolida un espai de convivència intergeneracional i de creativitat compartida.
El CAE i el Parc de la Séquia (Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia) organitzen el Kapla al Museu, amb la col·laboració de la Fundació La Xarranca, de la Fundació Althaia i de l'Institut Guillem Catà. És una de les activitats incloses en el Programa de lleure i dinamització juvenil del CAE, compta amb el suport de l'Ajuntament i de la Generalitat, i forma part de la programació d'activitats de la Setmana dels Drets dels Infants.
El Kapla és un joc de construcció creat per Tom van der Bruggen amb petites peces rectangulars de fusta, que mantenen una proporció entre els seus costats de 1:3:5, per fer
construccions força estables i sofisticades. El Kapla és un joc apte i interessant tant per grans a persones de totes les edats i permet treballar moltes habilitats i competències.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT