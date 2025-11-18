Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La nova parada de bus del carrer Sant Antoni Maria Claret s'estrena aquest dimecres

La parada provisional que es va habilitar al mateix carrer quedarà inoperativa

La marquesina de la parada de bus definitiva, que ja fa dies que està instal·lada

La marquesina de la parada de bus definitiva, que ja fa dies que està instal·lada / Francesc Galindo

Regió7

Manresa

La nova parada de transport públic al carrer de Sant Antoni Maria Claret es posarà en funcionament aquest dimecres, 19 de novembre. Des del passat mes d'abril, en el marc de les obres de la promoció Nova Alcoholera, es va habilitar una parada provisional a pocs metres, al mateix carrer, a l'alçada de Regió7.

A partir d'aquest dimecres, aquesta parada provisional quedarà inoperativa i els busos de les línies L1-Balconada, L2-La Parada, L4-La Font, L5-Sant Pau Viladordis i L8-Perimetral Estacions s'aturaran a la nova parada 'Estació d'Autobusos - Pare Clotet'. Per a informar de la modificació, es duran a terme treballs de senyalització vertical i horitzontal.

Aquest dilluns els operaris de les obres ja van començar a retirar les tanques del voltant de la urbanització Nova Alcoholera i es van obrir al pas de vianants les noves voreres del carrer de Sant Antoni Maria Claret, de la carretera de Santpedor i del vial d'accés a l'Estació d'Autobusos.

