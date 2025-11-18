Setge al maltractament de gossos a Manresa
Una veïna ha iniciat una croada personal perquè la justícia posi fi al presumpte maltractament de gossos per part d’un home a qui fa temps que segueix la pista
L’ha denunciat a tots els estaments que ha pogut, però veu, impotent, com el temps passa i no s’aplica cap mesura contundent per aturar-lo
El mes vinent anirà a declarar al jutjat per aquest assumpte
L’estat es va dotar fa dos anys de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que té com a principal objectiu regular el reconeixement i la protecció de la dignitat dels animals per part de la societat. Entre altres, lluitant contra el seu maltractament i abandonament.
Justament de maltractament va el cas que protagonitza aquest article. El d’un individu que resideix a Manresa acusat per una veïna de colpejar amb el puny , donar puntades de peu i fer viure en unes condicions deplorables, sense menjar ni aigua, i lligats de manera que pràcticament no es poden moure, els gossos que té. N’ha tingut diversos i els que ja no té no se sap on han acabat. Si els ven per enriquir-se, si els utilitza per a baralles de gossos o si els mata.
El setembre passat, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 8 de Manresa va veure el cas per un presumpte delicte lleu de lesions i amenaces per denúncies creuades entre la veïna que ha denunciat el presumpte maltractador de gossos a la Direcció General de la Policia, a Seprona, a l’Ajuntament de Manresa i a la síndica de greuges, i l’individu en qüestió.
Els fets van tenir lloc el gener passat i, tot i que la sentència del setembre va ser absolutòria per a tots dos, com que del contingut del cas se’n va deduir testimoni d’una actuació de l’home respecte del gos de la dona, al qual hauria colpejat, es va obrir una nova causa per un delicte de maltractament animal.
Citada a declarar
Fruit d’aquesta causa, que es troba en fase d’instrucció i que es va obrir el febrer passat, a la veïna, com a denunciant i perjudicada, se la va citar el juny a declarar en un primer moment, però, finalment, es va ajornar i se l’ha citat de nou aquest mes de desembre. Una vegada ho hagi fet, i amb tota la informació recollida, es decidirà si el cas s’envia a judici o si s’arxiva.
Demanats per aquest diari, els Mossos d’Esquadra han explicat que, sempre que la dona ha trucat al 112 o que s’ha posat en contacte amb ells, han actuat i que, des del 2023, s’està treballant en aquest cas, tant ells com Seprona i l’Ajuntament. Com a prova aporten que al presumpte maltractador li van retirar un gos de raça perillosa i n’hi van comissar un de la raça Malinois, mentre que un altre d’aquesta mateixa raça no el van poder localitzar. Són unes actuacions que, remarquen, són competència de l’Ajuntament. Afegeixen que el març passat van rebre un requeriment del jutjat per obrir una investigació sobre el presumpte maltractador i que ja s’ha fet arribar la informació recollida al jutjat.
Demanades, també, per aquest diari, fonts de l’Ajuntament han informat que, des del mes de juliol, la seva unitat de Sanitat i la Policia Local han fet «diversos intents per accedir al pis» del presumpte maltractador «de manera presencial i via notificacions», però que «la propietat no ha obert la porta en cap de les ocasions ni s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament». Per aquest motiu, fan notar, «es va dictar una resolució per poder accedir al domicili, que la propietat també va incomplir. El següent pas ha estat demanar una sol·licitud d’ordre judicial per accedir-hi, que està en tramitació. A més a més, s’ha obert un expedient sancionador perquè la propietat va impedir l’acció inspectora».
Regió7 també ha intentat obtenir informació de Seprona, però no n’ha aconseguit cap resposta.
Actua de matinada
La veïna que ha decidit fer un pas endavant per parar els peus al presumpte maltractador es lamenta que fa molt que hi batalla i que, malgrat que hi ha altres veïns dels dos garatges on l’individu -amb domicili al Barri Antic- tanca els gossos que, com ella, segur que senten com ploren, ningú no s’ha mobilitzat. Sí que té suport d’altres persones sensibilitzades amb el tema. Expliquen que l’home actua de matinada o a l’hora de dinar per passar desapercebut i que té gossos Malinois que fa criar. «La gossa és muntada per més d’un gos. Per això tenen cries diferents, com va passar amb la que va parir al carrer de Sant Bartomeu i amb els cadells que van rescatar plens de puces al carrer de Santa Llúcia».
Estan convençudes que a Manresa hi ha una màfia de cria i de baralles de gossos. La veïna que ha fet les denúncies aporta fotos de cossos sense vida de quissos trobats al costat del riu. Assegura que fa anys que l’home s’hi dedica. La darrera vegada que ella i les persones que li donen suport van trobar un gos maltractat del susdit va ser en un hort. Estava mobilitzat amb dues cordes per banda, sense aigua ni menjar, i envoltat de fustes i de pedres. Ho van denunciar a Sanitat i, finalment, l’Ajuntament el va fer portar a la protectora.
