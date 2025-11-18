Zelenski lliura personalment a sor Lucía un dels reconeixements a una dona més importants d'Ucraïna
La monja del Convent de Santa Clara de Manresa ha recollit aquest dimarts a Madrid de mans del president del país en guerra el guardó de l'Orde de la Princesa Olga
Han parlat del papa Francesc i del papa Lleó, i del documental sobre la guerra amb Caram de conductora, del qual li ha lliurat una còpia; ell li ha dit que "això ho ha de veure tothom"
L'estada del president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, aquest dimarts, a Madrid, ha propiciat el lliurament a sor Lucía Caram del guardó de l'Orde de la Princesa Olga, que li va ser atorgat el febrer passat. Aleshores, però, va quedar pendent posar una data per tal que el president del país en guerra li donés personalment.
La monja argentina del Convent de Santa Clara de Manresa ha fet ja quaranta viatges a Ucraïna per portar-hi ajuda humanitària. El guardó reconeix "la seva important contribució personal a l'enfortiment de la cooperació interestatal, el suport a la sobirania i a la integritat territorial d'Ucraïna i la popularització de l'estat ucraïnès al món".
"Profundament entranyable"
Sor Lucía ha explicat a Regió7 que ahir dilluns li van trucar per convidar-la anar a Madrid per rebre el reconeixement, però que fins aquest dimarts no ha sabut on es faria la trobada, que s'ha celebrat a l'Hotel Intercontinental. "Aquest matí he tingut el privilegi immens de reunir-me amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, acompanyada per Juan Carlos Cruz, membre de la Pontifícia Comissió per a la Protecció dels Menors [del Vaticà]. Ha estat una trobada serena, humana, profundament entranyable. Enmig d’una guerra que esquinça i que exhaureix, Zelenski ens ha rebut amb la calidesa d’aquell que valora, no només la feina, sinó el cor que es posa en el servei".
En aquest acte, li ha fet entrega de l’Orde de la Princesa Olga, de III grau, una de les condecoracions estatals més importants que Ucraïna atorga a dones que s’han distingit pel seu servei humanitari i la defensa de la dignitat humana. "L'he rebut en nom de tot l’equip de la Fundació del Convent de Santa Clara, de cada voluntari, empresa i entitat que ha fet possible salvar vides en aquests anys de dolor", remarca sor Lucía.
Trobada amb el papa Lleó
L'estona que han conversat "hem parlat del papa Francesc, de la seva implicació constant i de com mai no ha deixat de referir-se a la 'martiritzada Ucraïna', animant el món a sostenir un poble que pateix. I hem parlat, també, del papa Lleó, que em va rebre a l’agost per escoltar de primera mà el meu testimoni sobre la situació a Ucraïna. El president Zelenski s'ha mostrat molt emocionat en saber que el papa està profundament implicat i preocupat pel sofriment del poble ucraïnès. Durant el meu relat, assentia amb el cap, visiblement commogut a cada paraula".
En aquesta trobada, "Juan Carlos Cruz ha regalat al president Zelenski una imatge de la Mare de Déu que desfà nusos i li ha explicat el sentit d’aquesta devoció del papa Francesc, recordant-li la importància de demanar a la Mare de Déu que desfaci els nusos que empresonen avui Ucraïna, especialment els nusos d’aquesta guerra injusta que ha d’acabar", constata Caram.
Agraïment i preocupació
Zelenski, comenta, "ha agraït especialment la feina feta amb els ferits i els malalts, l’evacuació de persones vulnerables i l’enviament d’ambulàncies. Hem compartit la preocupació pels atacs a les infraestructures, pel càstig a la població civil i pel sofriment de la infància, que és la ferida més profunda i dolorosa d’aquesta guerra".
"Hem parlat de la cooperació que s’ha anat construint i de la implicació de la ministra de Defensa, la humanitat i compromís de la qual ha volgut valorar enormement. També hem tractat la possibilitat de reunir-nos amb la primera dama [d'Ucraïna], que impulsa programes de suport a la infància colpejada pel conflicte".
Una còpia del documental
"Li he expressat la meva gratitud per aquesta condecoració i li he assegurat que continuarem acompanyant el seu poble fins que arribi la pau i la victòria. Li he explicat que, no només ens sentim obligats a ajudar, sinó també a explicar què passa, i que per això hem fet el documental Ucraïna, resistència i esperança, estrenat a Manresa el passat 30 d'octubre. Zelenski hi ha mostrat un gran interès; n'hi hem lliurat una còpia subtitulada en anglès i ens ha dit que ja n’havia sentit a parlar i que 'això ho ha de veure tothom'”.
Quan s'han acomiadat, destaca, "li he dit que seguirem al costat del seu poble. Que Déu el beneeixi, i que Déu beneeixi Ucraïna”. Comenta que "Zelenski s'ha tornat a emocionar profundament i ho ha agraït amb un gest que no oblidaré". S'ha posat les mans al cor i s'ha emocionat. "M'ha impressionat molt com la seva mirada empatitzava. Ha estat emotiu i entranyable", comenta Caram.
Assegura que "avui m’enduc al cor un reconeixement que no és meu, sinó de tots els que lluiten per la vida. Que aquesta medalla no m’adorni: que m’impulsi. I des d’aquí faig un clam: ajudeu-me a ajudar. Ucraïna ens necessita". Pròximament, la monja farà el viatge número 41 a Ucraïna en el qual acompanyarà diversos ferits que s'han recuperat en hospitals de Catalunya i que tornen al país en guerra per retrobar-se amb les seves famílies.
